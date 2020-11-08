«Не было конфликтов». Соседка рассказала о возможном убийце двух женщин в Солнечногорске

Мигрантам тяжело живется, они ходят «голодные и несчастные». Однако подозреваемый в убийстве хорошо получал, конфликтов не возникало. Поэтому соседка погибших родственников недоумевала в разговоре с «360», почему тот пошел на такой шаг.

Семья наняла гражданина Таджикистана для работ по дому еще летом.

«Не было конфликта ни по деньгам, ни по работе. Все было нормально. Он у них нормально работал, он был доволен этой работой. Не было скандалов», — рассказала соседка.

Однако в ночь на 8 ноября рабочий вместе со своими знакомыми пришел в этот дом и убил двух женщин, ранил маленькую девочку. «Что они приперлись к ним? Видимо, приперлись по делу», — считает соседка.

Она рассказала, что многие приезжие стоят на близлежащем рынке, «голодные и несчастные». Однако работник погибших ни на что не жаловался, поэтому соседка не понимает его мотивов.

Теперь жители поселка в полном недоумении и страхе.

Как теперь жить? Пулемет что ли ставить? соседка убитых

Пострадала девочка — внучка владельцев дома.

«Еле живой ребенок, с ужасными повреждениями. Ребенок видел, что там вытворялось», — поделилась эмоциями собеседница «360».

После убийства бабушки и матери девочка позвонила в 112, именно она обо всем и рассказала. Около 00:00 приехал следственный комитет.

Дедушка лежит в больнице, пока еще ничего не знает. Пожилому человеку сделали операцию на сердце, ему сейчас нельзя говорить о случившемся.

Убийство произошло в деревне Поярково под Солнечногорском. Тела двух женщин — бабушки и матери — обнаружили в их доме. Жертвы получили множество ранений в грудь и шею. Также серьезно пострадала шестилетняя девочка — злоумышленник несколько раз ударил ее острым предметом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Предполагаемый убийца — гражданин Таджикистана.