Появилось видео из квартиры в Солнечногорске, где жестоко убили двух женщин

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в квартире, где произошло жестокое убийство двух женщин. По версии следствия, преступник является жителем Таджикистана.

На кадрах, которые появились в распоряжении «360», можно разглядеть беспорядок в квартире. Разбросана мебель, раскиданы вещи, а вокруг лежат детские игрушки. Сейчас на месте работают криминалисты. Известно, что следователи обнаружили следы поиска ценных вещей в помещении.

Преступление произошло в 7 ноября в деревне Поярково под Солнечногорском. Убийца нанес множественные колото-резанные ранения двум женщинам — 67-летней матери и 44-летней дочери. Также он серьезно ранил шестилетнюю девочку острым предметом. Ее экстренно госпитализировали в больницу, сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Она успела рассказать полицейским, что нападение совершил мужчина, который проводил строительные работы на участке. По ее словам, злоумышленник после убийства забрал все ценные вещи в доме и сбежал.

Преступник объявлен в розыск, также разыскиваются люди, причастных к преступлению.