Возбуждено уголовное дело после убийства двух женщин в Солнечногорске. Погибших обнаружили 7 ноября в их собственном доме.

«7 ноября 2020 года в частном доме, расположенном в г. о. Солнечногорск обнаружены ​ тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений по всему телу», — сообщила пресс-служба СК по региону.

Также в доме была раненая шестилетняя девочка. Ребенка несколько раз ударили острым предметом в грудь и шею, но он выжил. Сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в больнице.

Также следователи обнаружили следы поиска ценных вещей в доме погибших. Теперь специалисты проверяют улики и проводят судебно-медицинские и генетические экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. Полиция ищет людей, причастных к преступлению.

СМИ писали, что пострадавшая девочка смогла рассказать, что произошло. По ее словам, на женщин напал мужчина, который проводил в доме строительные работы. Затем он забрал все ценные вещи и убежал с места преступления.