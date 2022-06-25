«Джо точно не пациент дома престарелых?» Западная пресса вцепилась в шпаргалку Байдена

Иностранные СМИ выразили недоумение в связи с тем, что широкой общественности стало известно содержание шпаргалки американского президента Джо Байдена. Главные тезисы из западной прессы — в материале «360».

Ранее в Сети появилась фотография шпаргалки Байдена о том, как вести себя на публичном мероприятии с журналистами. В ней четко расписан весь алгоритм действий главы государства, вплоть до «приветствуешь собравшихся», «садишься на свое место», «благодаришь участников», «выходишь из комнаты».

Реакция СМИ

Авторы издания Express заявили, что содержание этих инструкций навевает странные мысли о психическом состоянии американского лидера.

Авторы New York Post написали, что Байден часто был рассержен из-за того, что написанные помощниками шпаргалки противоречили его публичным высказываниям.

По мнению газеты Newsweek, за период работы Байдена представители Республиканской партии США часто поднимали вопросы о дееспособности главы государства. Ведь в его обязанности входит решение задач, требующих умственной работы.

«Эти шпаргалки вызвали серьезные опасения за благополучие и умственные способности президента, поскольку ему скоро 80 лет, несмотря на то, что Белый дом не отвечает на вопросы о его здоровье», — отметили журналисты издания Daily Mail.

Редакции сайта News18 стало стыдно за такое состояние президента США.

В следующий раз, когда кто-то попытается сказать вам, что Джо Байден не пациент гериатрического дома престарелых, застрявший в Белом доме, покажите им это News18.

Мнение специалистов

Социальный психолог Наиля Бирарова предположила, что помощники Байдена заметили в повседневности какие-то поведенческие ошибки и предложили использовать шпаргалки для того, чтобы он не попал на публике в неприятную компрометирующую ситуацию.

Врач-психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова отметила в беседе с «360», что подобный список напоминаний свидетельствует о проблемах со здоровьем 79-летнего Джо Байдена.

«Учитывая возраст и все то, что говорят о Байдене, возможно, у него уже есть какие-то проблемы с памятью возрастного характера. Это необязательно доходит до уровня какой-то деменции. Возможно, есть легкие нарушения: снижение памяти, когнитивных способностей», — подчеркнула Жесткова.

В марте прошлого года на своей первой пресс-конференции Байден открыто воспользовался шпаргалками, чем удивил зрителей и журналистов. С собой у Байдена были карточки с надписью «Инфраструктура», на другой шпаргалке были видны данные статистики и ключевые тезисы его речи.