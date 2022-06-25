Американские СМИ признали негативный эффект от антироссийских санкций

США и Евросоюз почувствовали экономические проблемы из-за введенных против России санкций. Об этом написали авторы издания The New York Times.

«Цены на энергоносители серьезно выросли, поэтому Россия получает дополнительные доходы даже в условиях санкций», — говорится в статье.

По признанию авторов материала, альянс во главе с США столкнулся с разочарованием из-за нынешней ситуации.

«Этим может воспользоваться партия республиканцев, которые способны сыграть перед избирателями на факторе повышения стоимости жизни», — заключили авторы статьи.

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс заявил, что западные страны близки к провалу в своей попытки изолировать Россию от остального мира.