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    25 июня 2022, 08:48

    Американские СМИ признали негативный эффект от антироссийских санкций

    NYT: США и Европа почувствовали разочарование и боль из-за антироссийских санкций

    Максим Зинкин

    США и Евросоюз почувствовали экономические проблемы из-за введенных против России санкций. Об этом написали авторы издания The New York Times.

    «Цены на энергоносители серьезно выросли, поэтому Россия получает дополнительные доходы даже в условиях санкций», — говорится в статье.

    По признанию авторов материала, альянс во главе с США столкнулся с разочарованием из-за нынешней ситуации.

    «Этим может воспользоваться партия республиканцев, которые способны сыграть перед избирателями на факторе повышения стоимости жизни», — заключили авторы статьи.

    Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс заявил, что западные страны близки к провалу в своей попытки изолировать Россию от остального мира.