Двойной удар по рублю. Почему обвалилась российская валюта и когда курс придет в норму

Из-за коронавируса и срыва нефтяной сделки ОПЕК+ рубль рухнул по отношению к доллару на 24,9%. Сильнее — на 26,5% — упал только нефтяной песо. По мнению экспертов, ситуация продлится пока не прекратятся ценовая война за топливо с Саудовской Аравией и пандемия. А пока, в условиях нефти по 25 долларов за баррель, придется привыкать к доллару по 78-79 рублей.

На фоне пандемии коронавируса и разрыва нефтяной сделки ОПЕК+ рубль стал вторым в мире по волатильности. Снижение курса, рассчитанное по ценам трехмесячных торгов составило 24,9%. У мексиканского песо показатель чуть хуже — 26,5%, пишет РБК.

18 марта из-за обвала нефтяных цен до уровня 15-летнего минимума — 25 долларов за баррель — российская валюта просела более, чем на пять рублей за дневную биржевую сессию. Впервые с 2016 года доллар превысил отметку в 80 рублей. Подняться выше он не смог из-за ограничения Московской биржи по числу заявок. При этом евро подорожал до 88 рублей. Утром 19 марта доллар торговался по 81 рублю, евро — по 89.

По мнению опрошенных изданием экспертов, на ослабление рубля могли повлиять не нефтяные цены, а возможный уход с рынка иностранных инвесторов. Которые в условиях падения ликвидности на зарубежных рынках хотят сосредоточиться на более стабильных активах. Глава Минфина Антон Силуанов уже предупредил, что в 2020 году бюджет России будет дефицитным.

Повышение цен на нефть возможно, если ФРС предпримет дополнительные меры для снижения дефицита американской валюты, появится положительная динамика в ситуации с коронавирусом и до окончания действия старого появится новое соглашение ОПЕК+. Тогда курс может опуститься до 72-75 рублей за доллар. Если этого не произойдет, считает старший вице-президент МКБ Эрик Де Бошам доллар будет стоить около 80 рублей.

Пока никаких действий Центробанка, чтобы сдержать курс, не было. После обрушения рынков в начале марта регулятор прекратил покупки валюты, перейдя к продаже. Но объемы были небольшими — примерно на 3,6 миллиарда рублей ежедневно, правда 16 марта сумма увеличивалась до 5,5 миллиарда рублей.

«Участники рынка не понимают, почему регулятор ничего не делает, это приводит к лишней панике, и у рынка может сложиться впечатление, что Банк России хочет, чтобы курс доллара был выше», — поделился опасениями руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

20 марта в Центробанке пройдет заседание совета директоров, на котором регулятору предстоит принять решение по ключевой ставке. В марте ФРС США смягчила финансовую политику, снизив показатель с 1,5-1,75% до 0-0,25%. Накануне независимый экономический эксперт Антон Шабанов сообщил «360», что большинство аналитиков не ждут, что ЦБ решится поднимать ключевую ставку. Однако, это мнение разделают не все. Опрошенные РБК эксперты не исключают, что она может подняться до 6,5-7% и даже 9-12%.

Нефть и обвалы рынков

Профессор ВШЭ Евгений Коган пояснил «360», что на курс рубля влияют два фактора. Первый — ценовая война, которую Саудовская Аравия развязала на рынке нефти. Продажи топлива марки Brent по 25-26 долларов за баррель, а Urals по 20-22 доллара едва покрывают себестоимость ее добычи. Именно этот фактор приведет к дефициту бюджета.

Источник фото: РИА «Новости»

«Уже сейчас цена на нефть такова, что не позволяет большинству производителей быть прибыльными и инвестировать в новые месторождения. Но каких-то краткосрочных ограничений для цен нет. Она может и до 20 долларов упасть и до 15. Но на горизонте года-двух цены такими оставаться не смогут, потому что добыча нефти станет нерентабельной для большинства компаний», — рассказал «360» руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Обвалы мировых фондовых площадок также негативно сказались на российской валюте, добавил профессор Коган. Хотя еще совсем недавно из-за огромных золотовалютных запасов, профицитного бюджета и позитивного счета торгового баланса рубль был одной из самых стабильных валют. Но одновременное наложение и взаимное усиление двух факторов сказалось на его волатильности.

«Рубль отреагировал с неким перехлестом. У нас накоплены резервы, валюта будет продаваться на внутреннем рынке. Просто она продается медленно, баланс спроса и предложений только на длинном горизонте, в несколько месяцев. Ежедневные колебания это смягчить не может», — отметил Романчук.

Когда рынки стабилизируются?

Успокоить фондовые рынки, по мнению Когана, может положительная динамика по коронавирусу, эксперт полагает, что это произойдет не ранее, чем через месяц-два. Позитивное влияние окажет наличие золотовалютных резервов и бюджетное правило. Для стабилизации курса Минфин продает валюту на торгах так же, как раньше покупал ее, не давая рублю искусственно укрепиться. Резервов у ведомства для этого хватит.

«Улучшение ситуации на нефтяном рынке? Для этого стороны должны начать переговоры. Текущий уровень цен некомфортен никому. Даже тем же саудитам, которые пытаются просто решить свои геополитические задачи выдавливанием конкурентов и так далее. Для их бюджета это тоже не очень хорошо, хотя они могут это пережить», — добавил Коган.

Источник фото: РИА «Новости»

Эксперты ожидают, что после прекращения пандемии коронавируса страны откажутся от жестких карантинных мер, сказал Романчук. Тогда спрос на рынке нефти может увеличиться, а вместе с ним поднимутся и топливные цены. Но в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится.

При текущих нефтяных ценах такое значение курса валют оправдано, уверен эксперт. Но если в течение нескольких месяцев коронавирус будет побежден, то нефтяные цены смогут вернуться к 40 долларам за баррель. А значит, и доллар может опуститься поближе к отметке в 70 рублей.

Вынужденные скидки

Россия вынуждена идти на скидки от рыночной стоимости для поставки Brent в Европу и Китай. Такие же скидки делает Саудовская Аравия. И непонятно, как долго отечественные производители смогут выдерживать такие демпинговые цены.

Аналогичная ценовая война в 1980-е годы привела к крайне серьезным геополитическим последствиям. Сейчас есть надежда, что ситуация разрешится побыстрее. 16 марта стало известно, что группа из 13 американских сенаторов обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, попросив его отказаться от резкого увеличения добычи нефти и демпинга. Но пока ценовая война в самом разгаре, и скачки котировок будут серьезными.

«Я думаю, мы будем видеть доллар и по 79, и по 78 рублей. А может, и по 82. Теоретически все возможно сегодня. Но не думаю, что при нефти в 25-26 долларов за баррель мы вдруг увидим доллар по 75 или 69 рублей. Многие люди говорят, что теперь впереди 100. Я бы поостерегся делать такие заявления, потому что пока у страны есть серьезные резервы», — заключил он.