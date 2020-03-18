Россияне стали намного чаще подавать заявки на ипотеку. С апреля ставки могут вырасти, поэтому заемщики хотят оформить кредиты по старым условиям. Однако эксперты советуют как следует оценить свои силы. Если ситуация с коронавирусом отразится на реальной экономике, гасить ипотеку станет сложно.

Крупнейшие российские банки заявили, что резко возросло число желающих купить квартиру в ипотеку. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, интерес граждан к этому виду кредитования достиг исторического максимума. Другие банки тоже фиксируют всплески по заявкам. В ВТБ рост составил 15%, в банке «Открытие» — 25%, в Россельхозбанке — 5% по стандартным и 15% по льготным программам. Схожая картина наблюдается и в других российских финансовых организациях, пишет «Коммерсант».

Причина в том, что уже в начале апреля некоторые аналитики ожидают рост ставок. Если Центробанк поднимет ключевую ставку, сохранение дешевой ипотеки будет убыточно для финансовых организаций. Поэтому клиенты стремятся ускорить процесс выхода на сделку, чтобы получить заем до 31 марта, поясняют эксперты.

В январе 2020 года средняя ипотечная ставка по стране опустилась до минимума в 8,84% годовых. Но в начале марта некоторые банки анонсировали ее повышение. «Юникредит» и Транскапиталбанк уже подняли их на 1,5 процентного пункта. Этого же не исключили в «Открытии» и Альфа-банке. В Абсолют-банке пока ожидают решения ЦБ о поднятии ключевой ставки.

По мнению старшего аналитика агентства Moody’s Семена Исакова, рост числа заявок на ипотеку не говорит о том, что кредиты по старым ставкам получат все желающие. Заем под 8-9% годовых не может обеспечить покрытие рисков из-за падения нефтяных цен и экономической ситуации из-за коронавируса. «Дешевая» ипотека невыгодна и потому, что доходность десятилетних ОФЗ уже достигла 8%. И банки ожидают дальнейший рост стоимости длинного фондирования — привлечения средств клиентов на длительный период. К тому же из-за коронавируса на рынке труда могут возникнуть проблемы, из-за которых доходы заемщиков упадут.

«Бумажный кризис»

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов объяснил происходящее стремлением россиян спасти накопления в условиях ослабления рубля, возможного повышения ключевой ставки и роста цен на недвижимость.

«В пятницу будет очередное заседание ЦБ. Большинство экспертов не ждут повышения ключевой ставки. Но если вдруг в качестве предупреждающей меры ЦБ решит немножко ставку поднять, разумеется, вслед за этим немножко поднимутся ставки и по депозитам, и по кредитам», — добавил Шабанов.

Поспешные вложения в недвижимость в условиях кризиса всегда рискованны, считает эксперт. Никто не может прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Возможно, и ставки останутся низкими, и цены на недвижимость станут адекватнее, чем сейчас. Хотя сейчас стоимость ипотеки и жилья — одна из самых низких за последнее десятилетие.

В 2020 году эксперты рынка ожидали, что начнется новый экономический кризис и завершится период крепкого рубля. То, что происходит сейчас из-за коронавируса, — это «бумажный кризис», считает Шабанов. Падение стоимости акций и других ценных бумаг еще не отразилось на реальной экономике. Но если это произойдет, то в теории начнутся банкротства компаний и люди будут терять работу. В таких условиях ипотека для некоторых может стать непосильной.

«Поскребли по сусекам и побежали»

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов сообщил «360», что на рынке жилья в самом деле наблюдается всплеск интереса. В основе этого, по его мнению, лежит психологический страх россиян, что жилье подорожает, ставки вырастут, а деньги обесценятся. Но пока число предложений серьезно превышает реальный платежеспособный спрос.

«Люди испугались, в очередной раз поскребли по сусекам и побежали: кто может — покупать, кто не может — в банки интересоваться, можно ли быстренько схватить ипотечный кредит», — сказал он.

Вкладывать накопления в недвижимость стоит лишь тогда, убежден эксперт, когда в ней есть необходимость. Жилье уже давно не приумножает капитал, а лишь помогает его сохранить. Поэтому если есть нужда, сейчас самое время задуматься о покупке квадратных метров. В ближайшие пару лет ситуация на рынке ипотечного жилья, скорее всего, будет только ухудшаться. Но подойти к этому вопросу нужно без паники, как следует оценив свои силы.

Сейчас в России большая доля жилья в новостройках приобретается на заемные средства. Опыт предыдущих финансовых потрясений, напомнил эксперт, показывает, что испуганные граждане видят в ипотечной квартире спасение накоплений. И лишь после покупки задумываются, как им возвращать этот заем.

«И хорошо, что пока это не привело к развитию массового дефолта заемщиков. Тем более что уже больше пяти лет реальные располагаемые доходы домохозяйств не растут. Поэтому Центробанк и ввел ограничения и повысил требования к андеррайтингу заемщиков», — подытожил Шабанов.