Цена на нефть марки Brent выросла на 6% после обвала

По состоянию на 2:25 по московскому времени стоимость черного золота Brent достигла 26,42 доллара за баррель, тогда как баррель нефти марки WTI торговался на уровне 22,2 доллара.

Накануне майские фьючерсы на нефть WTI во время торгов упали до минимума впервые с 2000-х годов. Стоимость американской нефти опускалась до 25,52 доллара за баррель. В то время как цена на эталонную нефть Brent 18 марта упала ниже 28 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2016 года.

Нефтяной рынок лихорадит уже во вторую неделю марта. Это связано с разрывом соглашения в ОПЕК+ и пандемией коронавируса. На фоне очередного обвала курс рубля пошел вниз по отношению к доллару и евро. Так доллар сейчас стоит 82 рубля, а евро подскочил до 90 рублей.

Ввиду такой ситуации вокруг национальной валюты профессор Высшей школы экономики дал советы по сохранению рублевых сбережений.