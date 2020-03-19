Доллар подрос до 81, евро стоит 89

Иностранная валюта продолжает держать высокий курс. Утром на торгах доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89.

По последним данным торгов на Московской бирже, доллар остановился на отметке в 81, а евро все также — 89.

Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова рассказала РБК, что с утра российские фондовые индексы и рубль получили поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен. В связи с этом курс может вырасти. По ее мнению, в течение дня инвесторы будут склонны к пессимизму, но некие позитивные сигналы «для нефтяников» все же присутствуют. Во второй половине дня внешним ориентиром для участников торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Об этом заявил эксперт «Алго Капитала» Виталий Манжос.

Рубль ослаб еще в начале марта, после провалившийся сделки участников ОПЕК+. Переговоры экспортеров нефти прошли 6 марта и закончились выходом России из договора. Она отказалась дальше сдерживать добычу. Саудовская Аравия, а позже ОАЭ, Кувейт и Ирак заявили, что с 1 апреля увеличат добычу черного золота и сделают скидки партнерам. После этих событий и на фоне коронавируса нефть начала дешеветь.

Из-за всего произошедшего эксперты теперь считают российский рубль второй по волатильности валютой в мире.