Российский бюджет будет дефицитным в 2020 году

Бюджет России окажется дефицитным в 2020 году. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов.

«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет», — сказал он. Его процитировала газета «Известия».

По его словам, правительство будет брать средства из Фонда национального благосостояния. Но Силуанов подчеркнул, что для этого фонд и формировался.

Министр отметил, что экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных вариантов. Из-за этого макропрогнозы на 2020 год не сбываются.

Пандемия коронавируса усилила спад мировой экономики. Из-за роста заболевших и введения карантинных мер производство нефти и спрос на нее снижаются. На рынках отмечается профицит. Цены на топливо упали до 30 долларов за баррель. Некоторые эксперты предполагают, что роста мировой экономики можно ждать не раньше второго полугодия этого года.

Из-за угрозы распространения коронавируса российское правительство и Центробанк решили создать меры поддержки для бизнеса и россиян. Так, для туристической и авиаотрасли начнут действовать налоговые послабления.