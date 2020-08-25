Полиция проверит информацию о вымогании денег с туристов за эвакуацию с Утриша

Полиция проверяет информацию о вымогании денег с туристов Краснодарского края за эвакуацию с места пожара около Анапы. Плату требовали капитаны некоторых судов, которых попросили помочь в проведении спасательных операций.

«Также полицией проверяется информация о взимании с граждан, находящихся в зоне пожаров, платы за эвакуацию, отдельными капитанами судов, привлекавшихся к спасательным мероприятиям», — сообщили представители регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Сейчас полиция ищет тех, кто может быть причастен к возгоранию, и устанавливает все обстоятельства ЧП.

Ранее появилась информация о сильнейшем пожаре в заповеднике Утриш под Анапой. Из ближайших поселков уже эвакуировали несколько сотен человек. Пожар тушат с воздуха, с земли и воды. Очевидцы выкладывают фото и видео со столбами дыма, поднимающимися над горой. Туристы сами пытались тушить огонь и бегали к морю за водой.