Малый Утриш в огне. Виновными выставляют туристов, а они тушили пожар, пока спасатели не спешили на помощь

В Малом Утрише под Анапой горит несколько гектаров леса. Пожар, по словам очевидцев, начался 24 августа около полудня, однако тушат его до сих пор. Что стало причиной, пока не известно, но многие подозревают поджог. Виновными посчитали туристов, хотя те первыми начали тушить огонь, пока спасатели не спешили на помощь. «360» поговорил с очевидцами и рассказывает, что произошло.

По данным регионального МЧС, с Малого Утриша уже эвакуировали 350 туристов. К месту пожара стянули технику и спасателей — более 200 человек и 25 единиц техники, в числе которых есть и вертолеты. Однако тушение продолжается, а в самом начале, по словам очевидцев, основная работа и вовсе велась самими отдыхающими — помощи специалистов ждать пришлось долго.

Тушили всем миром

Один из отдыхающих, оказавшийся недалеко от места первого возгорания в Малом Утрише, Дмитрий, рассказал «360» о том, как все случилось. По его словам, сначала пожар был совсем небольшой, но дыма было много, поэтому сразу определить масштабы бедствия люди не могли. Тем не менее отреагировали быстро.

«Большинство пыталось самоорганизоваться и начать тушение пожара, была выстроена цепочка от моря и резко в гору, где передавали емкости с морской водой, чтобы своими силами локализовать огонь», — рассказал Дмитрий.

Еще одна очевидица произошедшего, Ольга, отдыхала с приятелями между Большим и Малым Утришем. Когда вспыхнуло пламя, они как раз собирали палатки.

«С горы побежали люди с криками о пожаре. Все вокруг начали набирать воду в пятилитровые бутылки, чтобы помочь тушить», — рассказала девушка.

Не хватало техники

При этом загорелась самая вершина горы, где располагается уникальный заповедник «Утриш», добраться туда без специальной техники было практически невозможно.

«Сначала загорелась „Сухая щель“, там был низовой пожар, который очень легко тушится, и верховой, который вообще было не остановить силами людей, нужна была спецтехника. Майор егерей сообщал по рации, ругался, что у них нет ни насосов своих, ничего», — добавил Дмитрий.

При этом несколько егерей, которые одними из первых пришли на помощь туристам, сделать практически ничего не могли. Они пытались координировать действия отдыхающих, взявшихся за самостоятельное тушение пожара, однако людей было слишком много — несколько сотен.

При этом первые бригады спасателей, по словам Дмитрия, прибыли на место пожара только спустя несколько часов — уже ближе к закату солнца, хотя десятки людей звонили с сообщением о ЧП.

«В первый день я видел только одного пожарного, который занимался тушением, хотя мы были на самом верху, на сопке, где огонь распространялся. Их было больше, наверное, на разных участках, но с нами на сто человек был один пожарный», — объяснил Дмитрий.

Локализовать пожар помогли именно вертолеты, а также туристы — последние не прекращали работу всю ночь. Однако, по мнению очевидцев, уже сейчас пожара могло бы не быть, если бы вертолеты и спасатели не прекратили работу на закате — около семи часов вечера.

«Вертолет улетел, МЧС уплыли, пожарные остались спать на второй лагуне. И в горах остались только люди — просто в углях без воды уже палками и лопатами все закидывали. Никакой координации от МЧС не было, в семь закончился рабочий день у них и все», — сказал Дмитрий.

Некоторых из тех, кто остался тушить пожар ночью, до сих пор не видели, добавил очевидец.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю заявили, что «сотрудники МЧС России работают круглосуточно».

«Существуют еще и другие виды спасательных и аварийных служб Краснодарского края, какие были там на месте с очевидцами — я не знаю», — сообщил начальник пресс-службы МЧС Никита Гавриляк.

Причины и последствия

Дмитрий рассказал «360», что многие местные уверены, что причиной возгорания территории заповедника стал поджог. Очаги пламени появлялись на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

«Это мог быть поджог, а не халатность в лагере, многие так считают. Потому что на „Сухой щели“ заповедник, там нет лагерей с людьми. И первый пожар начался очень далеко от лагерей, и в дальнейшем были очаги далеко друг от друга», — объяснил он.

Последствия же пожара катастрофичны — заповедник «Утриш» славился на всю Россию уникальной экосистемой, в которой сохранились редчайшие виды птиц и животных. Ущерб, нанесенный огнем, еще предстоит выяснить.

Люди, задействованные в тушении, тоже пострадали. Дмитрий рассказал о том, что многие надышались дымом.

«Прямо там люди теряли сознание, кого-то солнечный удар схватил. Но серьезно пострадавших я не видел», — добавил он.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на всю страну заявил, что считает виновными «небрежных туристов». О промедлении спасателей он ничего не сказал.