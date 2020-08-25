Пожар в заповеднике «Большой Утриш» с высоты. Видео

Под Анапой горит несколько гектаров леса в заповеднике «Большой Утриш». МЧС опубликовало видео, как возгорание выглядит из кабины пилота.

Роликом поделился Telegram-канал RT. Отмечается, что пожар тушат с помощью вертолетов.

Пожар В Малом Утрише начался днем 24 августа. Тушение продолжается до сих пор. Причины возникновения огня пока неизвестны.

По данным местного МЧС, из поселка эвакуировали уже 350 туристов. На месте пожара работает техника и спасатели — более 200 человек и 25 единиц техники.

По словам очевидцев, первыми бросили тушить пожар туристы. Они выстроились цепочкой от моря передавали емкости с морской водой. Спасатели приехали спустя несколько часов и закончили свою работу около семи вечера. Отдыхающие же продолжали самостоятельно тушить возгорания всю ночь.

В Краснодарском крае бушуют лесные пожары. Леса горят в Анапе, Туапсе, Геленджике и Новороссийске. По мнению губернатора края, в возгораниях виноваты туристы.