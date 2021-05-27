Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной», которая «отбирает у людей нормальную жизнь». Он также заявил, что поднимет этот вопрос во время председательства в ОБСЕ. По словам экспертов, основная цель внешней политики Польши — это насолить России, а Дуда давно перешел рамки дипломатии.

Польский президент во время поездки в Грузию позволил себе ряд резких высказываний в адрес России. Как передало агентство РАР, он сказал, что агрессивные и имперские действия России лишают людей возможности развития и отнимают у них нормальную жизнь. Дуда обвинил Россию даже в разрушении других государств.

«Россия — ненормальная страна, это не та страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», — заявил он.

Среди обвинений прозвучало и то, что Россия якобы не соблюдает международное право. Дуда подчеркнул, что «это требует решительных действий со стороны международного сообщества». Он добавил, что собирается поднять эти вопросы, когда Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году.

«Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их в Генеральной ассамблее ООН или в Совете ООН по правам человека, членом которого мы в настоящее время являемся», — пообещал Дуда.

Реакция России

Слова польского президента в России не остались без внимания. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что его высказывания аморальны.

«Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — процитировал политика ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

А политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал Дуду человеком «небольшого ума». По его словам, корень проблемы еще в том, что у наших стран разные понятия нормы, а отсюда и разногласия.

По мнению доцента РГГУ и преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадима Трухачева, в поведении Дуды нет ничего нового. Это не взявшаяся из ниоткуда агрессия. Президент Польши и раньше позволял себе такие высказывания. Он даже называл Россию врагом. Подобные слова мы слышим в свой адрес последние лет шесть. С тех самых пор, как к власти в Польше пришла партия Дуды.

«Он этими словами ничего нового не сказал ни по содержанию, ни по форме. Для того, чтобы сказать нечто подобное, ехать в Грузию ему не нужно было», — заметил эксперт.

С точки зрения дипломатии президент Польши вышел за все мыслимые и немыслимые рамки. По словам Трухачева, не только Дуда, но и в целом европейские политики давно уже их перешли.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что такие грубые высказывания со стороны президента суверенного государства все же удивляют. Он предположил, что они были навеяны его общением с Грузией.

«Видимо, там произошли опять какие-то обсуждения и предположения в адрес России. И это спровоцировало подобное высказывание со стороны президента Польши», — сказал он.

Зачем это нужно?

Трухачев отмечает — вся внешняя политика Польши сосредоточена на том, как бы насолить и навредить России. Их власти хотят создать польскую сферу влияния у западных границ России, а для этого все средства хороши.

По мнению эксперта, Дуда обязательно поднимет тему России в ОБСЕ и даже добьется определенного успеха. Каждый шаг Польши будет сопровождаться информационным шумом, и ее действия найдут определенный уровень поддержки у большинства европейских стран.

«Не нужно недооценивать возможности Польши. Это большая европейская страна», — заметил собеседник «360».

Среди негативных последствий для России будут очередные обвинения в каких-нибудь взрывах, вмешательстве во внутренние дела и прочих преступлениях. То, что Польша все внимание своего председательства в ОБСЕ заострит на России, — это бесспорно.

При этом Дуде за резкие высказывания ничего не будет ни внутри страны, ни вне. По словам Трухачева, у Польши роль такая — выступать тараном ЕС и НАТО в отношении России. А в самой стране слова Дуды пользуются поддержкой у более чем 80% населения.

А вот член Госдумы Морозов настроен все же чуть более оптимистично по отношению к председательству в ОБСЕ. Он напомнил, что международные организации для того и созданы, чтобы обсуждать различные противоречия, которые возникают между государствами.

«У нас в этих организациях работают очень опытные специалисты. Они смогут обосновать всю бездоказательность и абсурдность обвинений против России», — подчеркнул он.

Нужен ли ответ?

В вопросе, как реагировать на поведение Дуды, эксперты в мнениях не сошлись. Например, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сказал радио «Говорит Москва», что России на это обращать внимания не надо. Нужно «с пониманием относиться к пациенту» и помнить, что Польша находится под большим влиянием США.

Морозов подчеркнул, что Россия по отношению к Польше настроена доброжелательно и хочет развивать с ней добрососедские взаимовыгодные отношения на конструктивной основе. Несмотря на то, что польское правительство поддерживает санкции, введенные против России, мы готовы развивать политическое и экономическое сотрудничество.

«Мы надеемся, что со временем удастся преодолеть все эти разногласия и сделать так, чтобы и Польша, и другие государства не предъявляли претензии и агрессию по отношению к России по надуманным и бездоказательным основаниям», — добавил представитель Госдумы.

Об этом же сказал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал риторику Дуды неприемлемой, но подчеркнул, что Россия ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Польшу.

Морозов отметил, что в протокольном смысле дипломатам нужно отреагировать на высказывания Дуды, но в Госдуме смотрят дальше и исходят из стратегической перспективы. А она подразумевает добрососедские отношения, а не конфронтацию со страной.

При этом у Трухачева позиция совершенно противоположная. Он подчеркнул, что между Россией и Польшей сейчас слишком большие завалы, которые предстоит «разгребать не один год, а возможно, и не одно десятилетие». Предпосылок к тому, что налаживание отношений начнется в ближайшие годы, тоже нет. Сейчас Россия должна дать отпор.

«России давно пора воспринять Польшу как достаточно серьезную угрозу саму по себе, без всякой привязки к США. С Польшей нужно разговаривать предельно жестко. И говорить с ней нужно не путем дипломатов», — подчеркнул эксперт.

Он убежден — ответить Дуде необходимо. И сделать это должен даже не Лавров, а сам Путин. Настолько далеко зашло дело.