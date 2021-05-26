Польский президент назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия нарушает международное право и является «ненормальной страной». Такие резкие слова польский лидер произнес во время визита в Грузию.

«Россия — ненормальная страна, это не та страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», — привело слова Дуды агентство PAP.

Глава Польши добавил, что агрессивные действия России не могут быть приняты международным сообществом. Дуда подчеркнул, что ситуация требует решительных действий со стороны других стран.

Президент напомнил, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ. Он пообещал поднять вопрос взаимоотношений с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ. По словам Дуды, Россия нарушает международное право.

Польский лидер не первый раз резко высказывается в отношении российской стороны. В начале мая он назвал Россию «врагом свободы». Он вспомнил про Русско-польскую войну 1792 года. Противостояние началось из-за того, что империалистическая Россия не смогла вытерпеть Конституцию.