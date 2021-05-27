Депутат Шерин назвал Польшу «закомплексованной» после слов Дуды о «ненормальности» РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России, сообщило радио «Говорит Москва».

Накануне Дуда высказался о нашей стране во время визита в Грузию, написал сайт РБК.

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», — подчеркнул лидер страны.

По мнению Шерина, у Польши невысокий уровень политической культуры и большая история различных ущемлений.

«Закомплексованность Польши дает соответствующие плоды. Российской Федерации на это обращать внимание вообще никак не стоит, потому что надо с пониманием относиться к пациенту. На сегодняшний момент Польша находится под очень серьезным влиянием Соединенных Штатов Америки», — заметил депутат.

Как считает парламентарий, заявления Дуды могли бы остаться незамеченными, если бы их не освещали журналисты. Шерин добавил, что слова главы государства, от которого в мире «вообще ничего не зависит», не так важны.