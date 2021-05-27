Кремль оценил слова президента Польши о «ненормальной» России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что риторика президента Польша Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной», неприемлема. Он заявил, что РФ ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Польшу.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», — передал ТАСС слова представителя Кремля.

Он добавил, что власти России сожалеют, что ненависть к стране у некоторых польских политиков не дает возможности проявлять политическую мудрость.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия нарушает международное право и является «ненормальной страной», «странной-агрессором». Об этом он сказал во время визита в Грузию.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала высказывание президента Польши аморальным.