Высказывание президента Польши о России назвали в Госдуме аморальным

Президент Польши Анджей Дуда поступил аморально, когда назвал Россию «ненормальной страной». Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — цитирует Яровую ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

Вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнула, что представления польского лидера о норме «сильно искажены с точки зрения морали и исторической правды».

Накануне во время визита в Грузию Анджей Дуда заявил, что Россия якобы нарушает международное право и является «агрессором и ненормальной страной». Он добавил, что сложившаяся ситуация требует решительных действий со стороны других стран. Дуда пообещал, что поднимет вопрос взаимоотношений с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

В начале мая президент Польши во время выступления по случаю Дня Конституции страны вспомнил русско-польскую войну 1972 года и назвал Россию «врагом свободы».