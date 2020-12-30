Доведенные до отчаяния. Как 2020 год подтолкнул преступников

В 2020 году число совершенных в России преступлений выросло. Убийств стало меньше, а мошенничеств и киберпреступлений — больше. Но статистика эта не пугающая, лежит в пределах нормы, отмечают правоохранители. Из-за коронавируса год выдался сложным. Доходы у людей упали, а многие вообще лишились заработка.

За 11 месяцев 2020 года Генпрокуратура зафиксировала прирост преступности в 50 регионах России. Наибольшее увеличение, пишет ТАСС, произошло в Петербурге (+12,2 тысячи преступлений), Москве (+4,9 тысячи) и Новосибирской области (+ четыре тысячи). Общее их количество выросло почти до 1,9 миллиона случаев (+1,2%), при этом 1,5 миллиона зарегистрировали в городах и поселках городского типа. Сравнимое с этим число преступлений фиксировалось в 2017–2019 годах.

За последние три года криминальный уровень в стране снизился, хотя тяжких и особо тяжких преступлений стало больше — 72%. Хотя число убийств в сравнении с 2017 годом упало на 20,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 18,4%. Зато террористических преступлений стало больше на 42,4%, экстремистских — на 47,1%. А количество случаев организации вооруженных формирований или участия в них выросло на 79,5%.

Доля киберпреступлений выросла до 461 тысячи случаев и составила 25% совершенных в стране нарушений. Двумя годами ранее их было втрое меньше. Число обычных мошенничеств выросло на 30%.

Рост преступности

2020 год прошел под знаком коронавируса. Пандемия отразилась на падении доходов населения, многие потеряли работу. Это повлияло на количество совершенных преступлений, пояснил «360» полицейский в отставке Сергей Демидов.

«У многих изменилась жизнь не в лучшую сторону. Бывшие криминальные элементы имеют определенное влияние в среде молодежи. Но статистика не пугающая. Она всегда колеблется из-за разных факторов, например, пандемии», — добавил он.

Некоторые преступления люди совершают из-за стресса, под влиянием повышенного нервного возбуждения или сиюминутных эмоций. А в этом году они по большей части неприятные. Свой отпечаток наложили карантин и самоизоляция, сообщил «360» генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

«Но, в первую очередь, сегодня мы имеем дело с обнищанием населения. Это очень серьезный фактор. Чем беднее регион, тем сложнее там оперативная обстановка», — сказал он.

География криминала

Михайлов уточнил, что подавляющее большинство преступлений совершают россияне. Доля нарушений приезжих из стран Балтии и СНГ не превышает 3%. Крупные населенные пункты «склонны» к росту преступности, считает он. Помимо коренных горожан там живут приезжие. Они, попадая в город, пытаются всеми силами закрепиться, найти источник дохода или просто поживиться за чужой счет. Что отражается на приросте преступности.

«Большое количество приезжих, накаленная обстановка, изменение структуры жизни. Здесь нет никаких сенсаций, прокуратура это прекрасно понимает», — уверен генерал-майор в запасе.

В Москву, Петербург и другие крупные города в поисках работы традиционно стекаются жители других регионов и мигранты, согласился Демидов. Но в этом году трудоустроиться в той же столице стало гораздо сложнее даже высококвалифицированным специалистам.

«Новосибирскую область тоже нельзя недооценивать. Это достаточно развитый регион. Он, конечно, не в одном ряду с Москвой и Петербургом, но довольно привлекателен», — добавил Демидов.

Прогноз 2021

Прогнозировать криминальную статистику всегда сложно, отметил Михайлов. В пандемию люди накапливают отрицательные эмоции и непонятно, в какой форме они будут выплескиваться наружу. Во многом это будет зависеть от того, как сложится экономическая ситуация. Если ограничения в промышленности, малом бизнесе продолжатся, то улучшения обстановки можно не ждать.

«Очень часто люди совершают преступления не потому, что они какие-то злобные карлики, а потому, что доведены до отчаяния. От стрессов возникает повышенная агрессия. Многие обращали внимание, что даже возникала агрессия у тех, кто носит маски, к тем, кто не носит, и наоборот. Это связано с тем, что повышенная возбудимость в обществе», — подытожил Михайлов.

По мнению Демидова, к коронавирусу и ограничениям россияне уже привыкли и адаптировались. Поэтому вряд ли пандемия сильно повлияет на число преступлений в 2021 году. Скорее всего, их будет примерно столько же, сколько в последние годы.

«Не могу сказать, что 2020 год был каким-то тяжелым в этом плане. Бывали года и похлеще. Просто здесь вмешался новый фактор — пандемия. Правонарушения всегда будут и мелкие, и крупные», — заключил экс-полицейский.