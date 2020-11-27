МВД: число «телефонных» преступлений выросло вдвое

С января по октябрь 2020 года в стране совершили почти 421 тысячу IT-преступлений, причем 216 тысяч оказались тяжкими и особо тяжкими.

С использованием или применением интернета зафиксировано 244 тысячи правонарушений, что почти на 93% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При помощи средств мобильной связи злоумышленники совершили 181 тысячу преступлений — почти на 96% больше прошлогодних значений.

За 10 месяцев 2020 года, отмечено в материалах полиции, рост числа преступлений с банковскими картами превысил 482%.

Многие мошенники еще весной были вынуждены уйти в онлайн из-за пандемии коронавируса. Действовать они стали более грамотно, а совершенные ими правонарушения оказались на первом плане. Уличную преступность они потеснили. За последние семь лет уровень киберпреступлений в России вырос в 20 раз.