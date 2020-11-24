«В результате преступных посягательств погибли 19,1 тысячи человек, что на 5,8% меньше [показателя] аналогичного периода прошлого года. Здоровью 30,1 тысячи человек причинен тяжкий вред, что на 6% меньше [показателя] аналогичного периода прошлого года», — приводит агентство данные ведомства.

Ущерб от преступлений составил 435,2 миллиарда рублей. Это на 17,3% меньше, чем в прошлом году. Большая часть ущерба (90,1%) пришлась на города. Экономические преступления нанесли ущерб в размере 302,2 миллиарда рублей.

Почти 60% раскрытых преступлений совершили рецидивисты. Почти каждое третье совершили пьяные злоумышленники. Согласно статистике МВД, в России стали чаще совершать преступления люди без постоянного источника дохода.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на прошлой неделе рассказал, что в России возбудили шесть уголовных дел по нацистским преступлениям, совершенным в годы Великой Отечественной войны.