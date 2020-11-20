Антимасочная агрессия переросла в убийства. Ковид-диссидентам вынесли неутешительный диагноз

Жителя Петербурга убили из-за просьбы надеть маску. Все началось в маршрутке. Он подошел к паре без масок и сделал замечание. Потом завязался конфликт, в ходе которого мужчины вышли из транспорта. На улице один ударил другого ножом. Такую внезапную и резкую реакцию можно объяснить.

Случай в Петербурге

17 ноября на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге нашли тело 53-летнего мужчины. Это оказался заместитель директора российского научного центра, передает РИА «Новости».

По версии следствия, во вторник между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один ударил 53-летнего петербуржца ножом в спину. Он умер до приезда скорой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос об аресте подозреваемого.

Как выяснилось, погибший возвращался домой с корпоратива и ехал в маршрутке. В транспорте он увидел пару, которая сидела без масок. Погибший сделал замечание парню и девушке, попросив их надеть маски. Началась словесная перепалка, в ходе которой, судя по видео в соцсетях, научный сотрудник ударил оппонента по лицу, а потом выбежал из автобуса. Мужчина без маски последовал за ним. Это как раз случилось на Индустриальном проспекте.

Пара оказалась не местная. Они — уроженцы Оренбургской области. Женщине 34 года, а мужчине 40. Он ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По данным петербургских СМИ, подозреваемый в убийстве пытался откачать свою жертву, но не смог.

Потасовки из-за масок

В разных концах России происходят потасовки из-за масочного режима, а точнее, из-за нежелания некоторых людей его соблюдать. В конце октября посетитель торгового центра в Екатеринбурге устроил потасовку с охраной из-за маски. Его не хотели пускать в здание, ссылаясь на указ губернатора об обязательном ношении СИЗ в ТЦ. Охранники оказались сильнее, поэтому затолкали нарушителя в техническое помещение торгового центра и ждали приезда полиции.

В других странах тоже происходили такие ситуации. В июне в Одесской области мужчина избил полицейского из-за замечания об отсутствии средства индивидуальной защиты. Тогда завели уголовное дело по статье об угрозах представителю власти.

В июле водитель трамвая оказался в больнице с сотрясением мозга из-за замечания пассажирам без масок.

В том же месяце во Франции пассажиры автобуса избили до смерти водителя, который попросил их надеть медицинские маски. Это случилось в городе Байонне, когда водитель проверял билеты у всех пассажиров. Трое мужчин были без средств индивидуальной защиты, и машинист попросил их надеть маски, а еще у одного вовсе не было билета.

Компания не послушалась и избила водителя, а потом сбежала с места происшествия. Пострадавшего отправили в больницу, но спустя какое-то время он умер.

В конце концов подозреваемых в убийстве нашли. Двое из них — молодые люди 22 и 23 лет — уже попадали в поле зрения правоохранителей. Им предъявили обвинение в покушении на убийство. Еще двоих обвинили в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.

Июль вообще был насыщен убийствами из-за отсутствия масок. В Канаде полицейские застрелили 73-летнего мужчину после того, как он отказался надеть маску в супермаркете. Мужчина напал на сотрудника магазина в Миндене после того, как его попросили надеть СИЗ. Его удалось вывести из магазина, но он не успокоился. Канадец сел в свою машину и протаранил здание супермаркета, а потом пытался скрыться с места происшествия.

Полиция нашли автомобиль по номерам, пришла к нему в дом, а там начался конфликт. В итоге полицейским пришлось застрелить мужчину.

Похожая история случилась в Харькове в августе. Работники метро города сделали замечание пассажиру из-за отсутствия у него маски, но вместо повиновения он полез в драку.

Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Причины агрессии

Действительный член российской и европейской Психотерапевтической лиги, преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг объяснил «360», почему люди так резко реагируют на замечания по поводу ношения масок.

На самом деле, хоть мы и относительно долго носим маски, но тем не менее этот масочный режим в печенках, всем надоел. Он вызывает у людей повышенный уровень тревоги и раздражения. Раздражение вызывает выброс гормонов стресса. Гормоны стресса повышают уровень тревожности и агрессии Владимир Файнзильберг.

В случае с незначительными замечаниями видно немотивированную агрессию. Это называется гиперстенической неврастенией — когда раздражитель слабый или обычный, но реакция на него куда серьезнее. Такое поведение, по словам Файнзильберга, характерно для людей, страдающих расстройствами настроения и характера. Это люди психопатизированные, которые дают совершенно неадекватную реакцию на раздражители средней или слабой силы.

Такое поведение можно наблюдать в так называемый период декомпенсации. Он обуславливается не только внутренними проблемами, гормонами стресса (они вырабатываются в организме в ответ на события, которые нарушают равновесие душевное), но и различными социальными факторами. Например, масочным режимом, ограничениями и требованиями по соблюдению тех или иных режимов.

«Требование режима всегда вызывает у определенной группы населения такую реакцию сопротивления. Они диссиденты поведения, если можно так сказать. То есть им сказали, допустим, что туда нельзя — нет, им туда нужно. Им сказали, что нужно надеть маски — они принципиально не будут их надевать. Это примерно 20–30% населения», — сказал Файнзильберг.

В основном такое поведение свойственно молодежи, потому что социальные запреты вызывают такую реакцию. А это обусловлено возбудимостью и агрессией. Однако есть и более возрастная группа людей, которая зачастую просто не понимает ситуацию и делает что-то по незнанию. Для этой группы нужна более тщательная разъяснительная работа.

Я бы не хотел никого обижать, но, думаю, речь идет о возрастной группе населения, но с достаточно невысоким уровнем интеллекта, воспитания и определенным местом на социальной лестнице Владимир Файнзильберг.

По словам собеседника «360», это та субкультура, у которой принято отвечать на какие-либо замечания вспышкой агрессии. В данной субкультуре это считается признаком мужественности.