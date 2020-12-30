Количество преступлений в России выросло в 50 регионах

Количество преступлений увеличилось на 1,2%, в них погибли более 20 тысяч человек. На города и поселки городского типа пришлось более 80% преступлений, а на сельскую местность — каждое пятое.

«Наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи) и Новосибирской области (на четыре тысячи)», — сообщили в ведомстве.

Снижение отмечено в Воронежской, Тюменской областях, а также Северной Осетии.

Количество погибших в результате преступлений за 11 месяцев 2020 года снизилось на 5,3% (20,9 тысячи человек), также сократилось количество пострадавших на 6,8% (32,7 тысячи человек). Наибольшее количество убийств произошло в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Всего в России за 11 месяцев совершено 1,9 миллиона преступлений. Несмотря на рост преступности в этом году, в Генпрокуратуре отметили, что общий уровень преступности и зарегистрированных убийств за последние три года сократился.