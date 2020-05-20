Россиянам захотели смягчить условия для досрочной пенсии. Но у идеи есть ряд нюансов

В России могут смягчить условия для досрочной пенсии. Если идею поддержат в правительстве, потерявшие работу граждане смогут отправиться на отдых не за два, а за три года до положенного срока. Опрошенные «360» эксперты сочли, что мера поможет потерявшим доход людям.

Сейчас оформить пенсию досрочно могут те, кто не может найти работу за два года до выхода на заслуженный отдых. В 2020 году это женщины, достигшие 54,5 года, и мужчины — 59,5. Другие обязательные условия — выработка стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин и подтверждение службы занятости, что люди не могут трудоустроиться.

Для восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики, пишут «Известия», предлагается разрешить выйти на досрочную пенсию тем, кому в 2020 году до выхода на отдых осталось три года. То есть женщинам, которым 53 с половиной года, и мужчинам, которым 58,5. Условия о стаже в плане не упоминаются.

Рассмотрят незамедлительно

Рабочий план разработали Минэкономразвития и Минтруд. Сейчас его рассматривают в правительстве. По словам зампреда комитета госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, антикризисные предложения еще не оформлены в законопроект. Но после внесения в ГД его рассмотрят незамедлительно.

«В этом есть своя сермяжная правда. Многие стремятся уйти на пенсию раньше, и предложенная мера правильная. <…> У нас было много камней преткновения по поводу увеличения пенсионного возраста. Многие россияне воспримут это позитивно», — сообщила парламентарий «360».

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов идею смягчения условий для досрочной пенсии поддержали. Как заявил «360» глава комитета Ярослав Нилов, россияне нечасто пользовались этим правом. Да и не слишком активно искали работу через центры занятости. Но после повышения пособий по безработице до уровня МРОТ число обращений туда увеличилось. Предложения Минэкономразвития и Минтруда позволят гражданам пораньше прекратить трудовую деятельность и получить при этом все положенные выплаты.

Источник фото: телеканал «360»

«Очевидно, что изменение параметров пенсионной системы нашло отражение на рынке труда. Людям предпенсионного возраста бывает достаточно сложно найти работу. И формат, когда можно воспользоваться нормой и досрочно выйти на пенсию, на два года раньше, его стали использовать», — подчеркнул парламентарий.

Нюанс на фоне плюсов

На досрочную страховую пенсию, по всей видимости, смогут рассчитывать только те, кто был официально трудоустроен и зарегистрирован в качестве безработного в службе занятости, пояснил «360» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Для многих граждан предложение ведомств может стать выходом из ситуации. В условиях кризиса возможности найти работу крайне ограничены. Поэтому, если ее нет, лучше начать получать пенсию. Следует также учитывать, что даже после повышения пособия по безработице 12 130 рублей меньше средней страховой пенсии в 15-16 тысяч рублей. К тому же если в конце концов работа найдется, то пенсия станет дополнительным источником дохода.

«Есть только такой нюанс. Расширяя круг тех, кто будет получать досрочную пенсию, возникает вопрос об источнике финансирования, которым должен быть дополнительный трансферт федерального бюджета», — добавил Горлин.

Нелогичное решение

Проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова идею не поддерживает. Ранее, напомнила она, в России подняли возраст выхода на пенсию. И доля тех, кто решает закончить трудовую деятельность досрочно в России и так довольно высока. Пока трудно прогнозировать, какое количество граждан решит воспользоваться новым правом. Сейчас около трех миллионов россиян с крайне низкими доходами уже достигли предпенсионного возраста. Такие люди ожидаемо используют любую возможность, которая позволит им повысить доходы.

Источник фото: телеканал «360»

«Предполагаю, что мера предлагается, как некий отклик на сокращение числа рабочих мест и сокращения экономики. С моей точки зрения, она не входит в число первоочередных. Тем более мы достаточно болезненно прошли этап повышения пенсионного возраста, и сейчас это выглядит как-то нелогично», — пояснила Овчарова.

Размер страховой части пенсии зависит от трудового стажа и объема перечислений в Пенсионный фонд. Поэтому чем раньше, отметила эксперт, человек выйдет на отдых, тем меньше будет стаж и меньше средств, которые работодатели перечислят за него в ПФР. А значит, теоретически досрочная пенсия будет ниже, чем при плановом прекращении трудовой деятельности.

Что касается накопительной части, то с 2021 года ее размер немного уменьшится, зато срок выплаты увеличится на полгода — до 22 лет. Изменения связаны с увеличением продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию.