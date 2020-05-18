Накопительная пенсия россиян станет меньше. Что это значит и как увеличить размер выплаты

Срок выплаты накопительной части пенсии увеличится на полгода до 22 лет. В Минтруде объясняют необходимость поправок увеличением продолжительности жизни россиян после выхода на заслуженный отдых. Ежемесячно денег будет меньше, зато платить их будут дольше. Но есть способы увеличить размер пенсии.

Минтруд разработал законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». Общий срок увеличится на полгода с 258 до 264 месяцев, но ежемесячная прибавка станет поменьше, пишут «Известия». То есть если сбережений — миллион рублей, человек ежемесячно будет получать 3,78 тысячи рублей на протяжении 22 лет. По старым расчетам, ему бы 21,5 года переводили по 3,87 тысячи рублей.

Причина кроется в увеличении продолжительности жизни россиян. По данным Росстата, в 2019 году в стране проживало 919 675 мужчин и 1 027 283 женщины 55-60 лет. А ожидаемая продолжительность предстоящей жизни тех, кто достиг пенсионного возраста, составила 16,86 и 26,56 лет соответственно. С 2016 года срок выплаты накопительной пенсии увеличился уже на 30 месяцев.

Вместе с тем в Минтруде подчеркнули, что риска того, что граждане не успеют получить накопительные выплаты, нет. Если их ежемесячная сумма не превышает 5% от страховой части, то деньги можно забрать единовременно или оставить кому-нибудь в наследство.

Стандартная корректировка

Минтруд не предложил ничего принципиально нового, пояснил «360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Упрощенно, если человек выбирает пожизненную выплату накопительной части, то ее размер примерно равен объему сбережений поделенному на среднюю продолжительность жизни на пенсии. Хотя на самом деле расчетная формула гораздо сложнее.

«Статистика говорит, что средний возраст наших людей увеличивается, поэтому каждый раз нужен специальный закон, который корректирует цифру выплаты. Формула там не очень простая для расчетов. Но смысл ее мало чем отличается от того, что заложено в расчете страховой пенсии по старости», — рассказал сенатор.

Накопительный компонент обычно не очень большой. Если сбережений немного, чаще люди выбирают либо единовременную выплату всей суммы, либо разбивают деньги на 10 лет. Его минус — отсутствие регулярной индексации, как это происходит со страховой частью пенсии. Это зависит от результатов финансовой деятельности тех организаций, которым граждане доверяют распоряжаться накоплениями.

Как увеличить свою пенсию

«Увеличить пенсию можно, если дольше отчислять взносы в Пенсионную систему, отказавшись от пенсии. Такой вариант прописан в законе. Вы не выходите на пенсию в установленный законом срок. Если вы задержите выход на пенсию на пять лет, если я не ошибаюсь, она увеличится в 1,49 раза», — уточнил Рязанский.

Кроме того, можно максимально увеличить взносы в ПФР. Но лучше всего в течение активной трудовой жизни позаботиться и о накопительной части. Ее управление можно передать как государственной, так и коммерческой компании. Хотя контролировать все придется самостоятельно. Другие проблемы — низкая эффективность накопительных вложений и невысокие зарплаты, многим россиянам просто не с чего откладывать на старость.

Некоторые работодатели, в частности энергетика, нефтегазовая отрасль, строительные и транспортные компании, предприятия авиаотрасли и железной дороги, помогают сотрудникам и отчисляют часть накопительных взносов за них. По мнению Рязанского, хорошо было бы распространить опыт и на другие отрасли.

«Для сотрудников, которые попадают в такую определенную зависимость на перспективу, с одной стороны возникает социальное обязательство работать там. А с другой стороны это обязательство обеспечить дополнительные материальные пособия в виде накопительной пенсии в то время, когда человек будет терять работоспособность», — заключил сенатор.

Неопределенность и недоверие

Если человек хочет 20 лет получать хорошую прибавку к пенсии, то не менее 20-30 лет придется регулярно откладывать 5-10% дохода, пояснил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Но по оценкам экспертов, потенциально это могут позволить себе лишь 5% граждан страны.

«Разные исследования показывают, что для того, чтобы в течение десятилетий систематически откладывать 5-10% дохода, нужно иметь среднедушевой доход на семью в среднем хотя бы тысяч 50 рублей. Если мы рассматриваем модель — мать, отец и двое детей, они [родители] должны иметь по 100 тысяч рублей дохода», — добавил Горлин.

Кризис из-за пандемии коронавируса, отметил Горлин, сократил доходы россиян. А значит, уменьшил количество тех, кто имеет возможность откладывать накопительную часть. На это еще накладываются сомнения людей в эффективности и привлекательности инструментов институтов пенсионных сбережений. Что касается молодежи, чаще всего, до 30 лет доходы ниже, чем у людей постарше. Как правило до 35-40 лет мало кто задумывается о том, на что жить на пенсии.

«Отягчающим фактором является, скажу аккуратно, невысокая степень доверия к пенсионной системе. И, на самом деле, грамотность, финансовая осведомленность о нюансах пенсионной системы тоже не высока. Для России еще очень высока степень неопределенности. Планировать на такой длинный промежуток тоже затруднительно», — подытожил Горлин.