Более мягкие условия для выхода на пенсию поддержали в Госдуме

Минэкономразвития предложило смягчить для россиян условия выхода на досрочную пенсию. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «360», что поддерживает инициативу министерства.

Норма, которая позволяет досрочно выходить на пенсию, в том числе и сейчас, в пенсионном законодательстве есть давно. Если человек состоит на учете в центре занятости два года, то он может выйти на пенсию на два года раньше. При условии, что все попытки трудоустроиться у него не увенчались успехом. Норма использовалась нечасто. И интерес к центрам занятости у россиян был достаточно небольшой.

«Процесс оживился, когда президент заявил о том, что пособия по безработице будут на уровне МРОТ. Вышло постановление правительства, которое разрешает вставать на учет через интернет. Многие граждане начали этим пользоваться. Официальная безработица в России стала расти не только потому, что многие предприятия закрылись. Те, кто вчера не был официально безработным, сегодня зарегистрировался, <…> ожидая получения повышенных пособий», — пояснил Нилов.

Пособия в размере 12 тысяч рублей определили только для той категории граждан, кто потерял работу после 1 марта. Большинство из тех, кто находился на учете в службе занятости, эти повышенные пособия получать не будут. Глава думского комитета заметил, что вместе с коллегами уже обратился в правительство, но пока ситуация не изменилась.

«Очевидно, что изменение параметров пенсионной системы нашло отражение на рынке труда. Людям предпенсионного возраста бывает достаточно сложно найти работу. И формат, когда можно воспользоваться нормой и досрочно выйти на пенсию, на два года раньше, его стали использовать», — подчеркнул парламентарий.

Он поддержал предложение Минэкономразвития о возможности уходить на пенсию на три года раньше. Это, по словам Нилова, позволит многим гражданам предпенсионного возраста отправиться на заслуженный отдых и получать положенные им выплаты.

Размер страховой пенсии будет зависеть от того, сколько человек на нее заработал.