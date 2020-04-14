Россиянам объяснили, как получить максимальное пособие по безработице

В России спрогнозировали резкий рост безработицы из-за пандемии коронавируса. Чтобы получить пособие, нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России», заполнить заявление и резюме. Выплаты назначат сразу на три месяца.

«Трудовая книжка, приказ об увольнении и справки от работодателя, чтобы подать заявление о признании себя безработным, сейчас не нужны. Очно обращаться в центр занятости населения тоже не нужно», — рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Ольга Дайнеко.

Собеседница отметила, что необходимо просто зарегистрироваться на портале «Работа в России», активировать вход через учетную запись госуслуг, заполнить заявление и резюме. Центры занятости в течение 10 дней соберут всю необходимую информацию. Собеседования будут назначать онлайн.

Если работы не будет или она не подойдет, то гражданина признают безработным. Платить будут всем 12 130 рублей (размер МРОТ). Пособие назначат сразу на три месяца без учета размера прежней зарплаты. В регионах могут быть свои доплаты. Потерявшие работу граждане с детьми получат дополнительно по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время в России из-за разгула коронавируса утроится число безработных. Их станет восемь миллионов человек вместо 2,5 миллиона.