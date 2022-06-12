Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в июне отправиться на Украину. Составить компанию ему должны президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер Марио Драги. Об этом написала газета BILD am Sonntag со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, совместная поездка должна пройти до саммита G7, намеченного на 26–28 июня. Власти Германии и Франции уже давно обсуждали вопрос посещения Киева. Французский лидер настаивал на том, что отправиться на Украину нужно после выборов в Национальное собрание. Голосование пройдет 12 и 19 июня. Также он предложил поехать с Драги.

Как отметили авторы статьи, визит представителей трех стран должен показать единство Европы по вопросу Украины. Ранее Шольц заявлял, что отправится в Киев только, если его визит будет иметь конкретную цель.

Журналисты не исключают, что главной темой переговоров на Украине станет предоставление стране вооружений. Также стороны могут обсудить заявку украинских властей на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.