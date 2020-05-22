Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Доходы россиян в 2020 году упадут на 3,8%, при этом инфляция составит около 4% — к такому мнению пришли в Минэкономразвития. Хуже будет с рабочими местами. Уровень безработицы вырастет до 5,7%. Подробнее о прогнозе ведомства — в материале «360».

Без работы

Россия последние девять лет упорно шла по пути снижения безработицы. В 2011 году она была на уровне 6,5%, а уже в прошлом году составляла 4,6%. Но коронавирус смешал все карты — в этом году она может рухнуть на целый процент. Правда, есть шанс, что в 2021 году безработица в стране отыграет три процентных пункта и вернется к показателю в 5,4%.

В прогнозе Минэкономразвития на 2020–2023 годы также сказано, что без крупных потрясений, как в этом году, последующие два года вернут уровень безработицы к 4,7%.

Доллар и нефть

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, нефть в 2020 году не будет дешевле 30 долларов за баррель, а в 2021-м восстановится до 40 долларов. Например, Urals будет стоить около 31,1 доллара (меньше половины от стоимости в 2019 году). Она тем не менее вырастет в 2021–2023 годах до 45,6 долларов.

Решетников напомнил, что колебания цены на российскую нефть были вызваны неподписанным договором между странами ОПЕК+. В марте члены объединения не сумели договориться по дальнейшему продлению сделки о сокращении добычи. Кроме того, сократилось производство во многих странах, пораженных эпидемией. А значит, и снизился спрос, что также повлекло обвал цен.

Министр подчеркнул, что новое соглашение стабилизировало рынок. Но мир накопил слишком большие запасы нефти — это будет давить на рынок.

Среднегодовой курс доллара составит 72,6 рубля, а в 2021 году рубль еще немного просядет, уверены в Минэкономразвития. Американская валюта укрепится до 74,7 рубля. В последующие два года доллар начнет снижаться к значениям 2020 года.

Впрочем, до конца этого года из-за восстановления экспорта-импорта доллар вырастет до 75-76 рублей.

ВВП пойдет вниз

Внутренний валовый продукт, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг в России, за год упадет на 5%. Но в 2021 году отыграет 2,8%. В 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3 и 3,1% соответственно.

В Банке России ранее дали примерно такой же прогноз. Там ожидают падение ВВП России на 4–6%

Доходы в минусе

Россияне ощутят все вышеописанные события на своих кошельках. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3,8%, но покажут рост на 2,8% в 2021 году. Следующие два года доходы жителей страны будут планомерно расти в среднем на 2–2,5% в год.

Реальная заработная плата, по прогнозу министерства, упадет на 3,9%. В 2021 году же вырастет на 3,1%, в 2022-м — на 2%, в 2023-м — на 2,5%.