Депутат Госдумы назвал возможные сроки укрепления курса рубля

Рубль может укрепиться к концу 2020 года. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В комментарии «Парламентской газете» он отметил, что все будет зависеть от цен на нефть и от ситуации с эпидемией коронавируса. Депутат объяснил, что экономические потрясения начались с того, что люди из-за пандемии стали потреблять меньше энергоресурсов. Во всем мире начали сворачиваться производства.

Эти процессы привели к снижению курса рубля. Аксаков считает, что после ослабления ограничительных мер производство нефти должно возобновиться, также возрастет и спрос на нее.

«Укрепление рубля может произойти к концу года — по мере восстановления роста мировой экономики и роста цен на нефть», — заключил парламентарий.

По его прогнозам, летом курс останется на прежнем уровне. По данным Мосбиржи, сейчас доллар торгуется по 73,1 рубля, за евро дают 79,1.

Нефтяные котировки обрушились в марте, после снижения спроса на топливо из-за эпидемии, а также после неудавшихся переговоров ОПЕК+. Однако уже в апреле страны-экспортеры подписали новое соглашение. Они договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона.

Ранее Азиатский банк развития (АБР) заявил, что мировая экономика может потерять от 5,8 до 8,8 триллиона долларов в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.