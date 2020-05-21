СМИ: безработных россиян наймут на стройки и озеленение

«Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что мера будет временной и связана она исключительно с тем, что работу в ближайшее время сложно будет найти многим россиянам. Как только экономическая ситуация наладится, такие предложения будут уже не столь эффективными, уверен источник.

Ранее министр труда РФ Антон Котяков оценил уровень безработицы в нашей стране. По его мнению, сейчас ситуация на рынке труда серьезная, но не катастрофическая, и все благодаря мерам государственной поддержки россиян.

Но аналитики предсказывают, что число безработных в стране может вырасти в шесть раз и достигнет 5,3 миллиона человек.