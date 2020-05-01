Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

Нефть марки Brent с поставкой в июле стала дороже на 1,66%. Сейчас за баррель такой нефти дают 26,93 доллара. Июньские фьючерсы на черное золото марки WTI подросли на 3,93% до 19,58 доллара за баррель.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Согласно условиям сделки, в течение двух месяцев сокращение добычи составит почти 10 миллионов баррелей в сутки. Основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения мирового спроса. Основными причинами нефтяного кризиса стали пандемия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+.

12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи от уровня октября 2018 года. Ранее члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев заявил, что ситуация на нефтяном рынке напрямую зависит от появления вакцины против коронавируса. Он допустил, что цены на нефть поднимутся до 60 долларов за баррель, если лекарство появится во второй половине 2020 года.