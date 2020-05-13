ВВП России спрогнозировали падение на 4,5% в 2020 году

Коронавирус и обвал цен на нефть приведут к сокращению ВВП России на 4,5%. При этом в 2021 году эксперты прогнозируют экономический рост на 4%.

«Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов, необходимых для компенсации воздействия пандемии. Ожидается, что российская экономика сократится на 4,5% в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет восстановление на 4%», — приводит РИА «Новости» цитату из доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Специалисты банка отметили, что в начале года страна испытала двойной шок. Сначала началось распространение коронавируса, которое ударило по спросу на нефть. Затем не состоялась сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Все это стало причиной обвала цен на нефть.

При этом эксперты подчеркивают, что прогнозы могут поменяться. Все будет зависеть от стоимость нефти и продолжительности ограничительных мер в разных странах. В ноябре банк прогнозировал рост российского ВВП на 1,7% в 2020-м. Тогда основными рисками для экономики были санкции и низкая стоимость нефти.

Коронавирус появился в конце 2019 года в Китае. За это время в России зафиксировали 232 243 случая заболевания COVID-19. Сделка ОПЕК+ провалилась в начале марта, но позже страны все же смогли договориться о сокращении добычи нефти.