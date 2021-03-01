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    01 марта 2021, 14:59

    Озлобленный, но все еще популярный. Трамп вновь стал главной темой СМИ после «издевательств» над Байденом

    Ксения Дагаева

    Дональд Трамп прервал полтора месяца молчания. Он раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена. По словам экс-главы США, при новоиспеченном президенте «Америка на последнем месте», а его первый месяц как лидера страны — худший среди всех президентов истории Штатов. При этом республиканец намекнул, что планирует вернуться в президентское кресло. Зарубежные СМИ неоднозначно описали эту новость.

    Озлобленный, но все еще популярный. Трамп вновь стал главной темой СМИ после «издевательств» над Байденом

    Выступление Трампа на конференции в Орландо стало первой большой речью экс-президента после его поражения на выборах. По мнению иностранной прессы, так бывший глава Штатов «вернулся в свою зону комфорта» и дал волю недовольству, которое был вынужден сдерживать почти два месяца. Ведь его привычные пути общения с аудиторией перекрыли. Трампа уже давно заблокировали в Facebook и Twitter. Об этом написали в The Guardian.

    «Озлобленный Дональд Трамп использовал свою первую постпрезидентскую речь, чтобы пропагандировать ложь о „сфальсифицированных“ выборах в 2020 году и намекнуть, что он может попытаться победить демократов „в третий раз“ в 2024 году», — отметили в издании.

    Журналисты напомнили, что Трамп дважды подвергался импичменту и «ложно» охарактеризовал проигранные им выборы во время своей речи. При этом на конференции, уверены в The Guardian, «пустила корни большая ложь», а толпа скандировала экс-президенту: «Вы победили! Вы выиграли!»

    «На самом деле Байден победил с перевесом в семь миллионов голосов, и государственные чиновники, судья и собственный генеральный прокурор Трампа не обнаружили серьезных нарушений», — подчеркнули в издании.

    Вакцинация от коронавируса

    В The Hill и вовсе сочли, что Трамп попросту «издевался» над Байденом в своей речи. В качестве примера журналисты привели слова экс-президента о вакцинации, которую проводит его преемник.

    «Байден всего лишь реализует план, который мы разработали, и, если бы у нас были честные СМИ, которых у нас нет, они бы сказали это громко и ясно», — процитировали Трампа в издании.

    Эти слова прозвучали в связи с тем, что администрация Байдена активно говорила о высокой скорости внедрения вакцины. Благодаря ей, по словам сторонников демократа, станет возможным достичь цель Вашингтона по вакцинации 100 миллионов американцев в первые 100 дней правления Байдена.

    Влияние и мощь Трампа

    Вообще конференция в Орландо была нацелена исключительно на поддержку Трампа, отметили в «Би-би-си». Более того, в издании подчеркнули, что экс-глава Штатов — все еще очень влиятельная персона.

    «Появление Трампа на встрече предполагает, что он продолжает оказывать влияние на партию, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные политики в последнее время дистанцируются от экс-президента», — пояснили журналисты.

    Несмотря на поражение на ноябрьских президентских выборах и серьезную критику в связи с январскими беспорядками, Трамп остается чрезвычайно популярным среди избирателей, отметили в издании. В качестве доказательства в «Би-би-си» привели опрос, который показал, что 46% опрошенных проголосовали бы за экс-президента, если бы он оставил республиканцев и основал свою собственную партию.

    Возвращение в президенты

    Во французской старейшей газете Le Figaro сосредоточились на намеках Трампа о возвращении в президентское кресло. Журналисты начали материал со слов: «Трамп вернулся».

    «Как будто избирательная кампания 2024 года уже началась, он (Дональд Трамп — прим. ред.) яростно атаковал Джо Байдена и администрацию Демократической партии», — подчеркнули в издании.

    Трамп решительно намекнул в Орландо, что может снова баллотироваться на пост президента в 2024 году, и подтвердил, что останется республиканцем вместо того, чтобы создавать третью политическую партию, отметили в Orlando Sentinel. При этом, по словам авторов материала, толпа аплодисментами встретила эту новость. Однако высказывания экс-президента о фальсификации выборов 2020 года в издании назвали ложными.