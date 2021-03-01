Озлобленный, но все еще популярный. Трамп вновь стал главной темой СМИ после «издевательств» над Байденом

Дональд Трамп прервал полтора месяца молчания. Он раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена. По словам экс-главы США, при новоиспеченном президенте «Америка на последнем месте», а его первый месяц как лидера страны — худший среди всех президентов истории Штатов. При этом республиканец намекнул, что планирует вернуться в президентское кресло. Зарубежные СМИ неоднозначно описали эту новость.

Выступление Трампа на конференции в Орландо стало первой большой речью экс-президента после его поражения на выборах. По мнению иностранной прессы, так бывший глава Штатов «вернулся в свою зону комфорта» и дал волю недовольству, которое был вынужден сдерживать почти два месяца. Ведь его привычные пути общения с аудиторией перекрыли. Трампа уже давно заблокировали в Facebook и Twitter. Об этом написали в The Guardian.

«Озлобленный Дональд Трамп использовал свою первую постпрезидентскую речь, чтобы пропагандировать ложь о „сфальсифицированных“ выборах в 2020 году и намекнуть, что он может попытаться победить демократов „в третий раз“ в 2024 году», — отметили в издании.

Журналисты напомнили, что Трамп дважды подвергался импичменту и «ложно» охарактеризовал проигранные им выборы во время своей речи. При этом на конференции, уверены в The Guardian, «пустила корни большая ложь», а толпа скандировала экс-президенту: «Вы победили! Вы выиграли!»

«На самом деле Байден победил с перевесом в семь миллионов голосов, и государственные чиновники, судья и собственный генеральный прокурор Трампа не обнаружили серьезных нарушений», — подчеркнули в издании.

Вакцинация от коронавируса

В The Hill и вовсе сочли, что Трамп попросту «издевался» над Байденом в своей речи. В качестве примера журналисты привели слова экс-президента о вакцинации, которую проводит его преемник.

«Байден всего лишь реализует план, который мы разработали, и, если бы у нас были честные СМИ, которых у нас нет, они бы сказали это громко и ясно», — процитировали Трампа в издании.

Эти слова прозвучали в связи с тем, что администрация Байдена активно говорила о высокой скорости внедрения вакцины. Благодаря ей, по словам сторонников демократа, станет возможным достичь цель Вашингтона по вакцинации 100 миллионов американцев в первые 100 дней правления Байдена.

Влияние и мощь Трампа

Вообще конференция в Орландо была нацелена исключительно на поддержку Трампа, отметили в «Би-би-си». Более того, в издании подчеркнули, что экс-глава Штатов — все еще очень влиятельная персона.

«Появление Трампа на встрече предполагает, что он продолжает оказывать влияние на партию, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные политики в последнее время дистанцируются от экс-президента», — пояснили журналисты.

Несмотря на поражение на ноябрьских президентских выборах и серьезную критику в связи с январскими беспорядками, Трамп остается чрезвычайно популярным среди избирателей, отметили в издании. В качестве доказательства в «Би-би-си» привели опрос, который показал, что 46% опрошенных проголосовали бы за экс-президента, если бы он оставил республиканцев и основал свою собственную партию.

Возвращение в президенты

Во французской старейшей газете Le Figaro сосредоточились на намеках Трампа о возвращении в президентское кресло. Журналисты начали материал со слов: «Трамп вернулся».

«Как будто избирательная кампания 2024 года уже началась, он (Дональд Трамп — прим. ред.) яростно атаковал Джо Байдена и администрацию Демократической партии», — подчеркнули в издании.

Трамп решительно намекнул в Орландо, что может снова баллотироваться на пост президента в 2024 году, и подтвердил, что останется республиканцем вместо того, чтобы создавать третью политическую партию, отметили в Orlando Sentinel. При этом, по словам авторов материала, толпа аплодисментами встретила эту новость. Однако высказывания экс-президента о фальсификации выборов 2020 года в издании назвали ложными.