США обвинили делегацию Китая в «работе на публику» на переговорах

Китайская делегация нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на «игры на публику». Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена

Как сообщило Politico, по словам чиновника, имя которого не называется, дипломаты из Китая превысили отведенное на выступление время — две минуты. Американская сторона заявила, что договор был о коротких заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника.

«Китайская делегация, похоже, прибыла с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичном театральном представлении и драматургии, а не на содержании», — заявил чиновник.

Преувеличенные дипломатические презентации «часто нацелены на внутреннюю аудиторию», отметил он.

Со стороны США на встрече в Анкоридже присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

В ходе встречи Блинкен заявил, что США намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения. Глава китайского МИДа Ван И, призвал остановить ухудшение двусторонних отношений.

Россия и Китай для США представляют схожие вызовы. В Белом доме считают, что давать отпор этим вызовам лучше посредством поддержания общего дела с союзниками и партнерами.