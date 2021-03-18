Путин ответил на грубость Байдена. Смысл его фраз разобрали построчно

Джо Байдену не пришлось долго ждать ответа Владимира Путина на безосновательные обвинения. Президент России пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США. Политологи детально разобрали смысл сказанного Путиным.

Пожелание здоровья Байдену

Глава России «без иронии и без шуток» пожелал коллеге здоровья. Сделал он это на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы!“ Я желаю ему здоровья», — заявил президент.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что так Владимир Путин дал понять, что он не хам, а позитивный человек и вежливый лидер.

«Во-вторых, российский лидер подчеркнул, что Байден болен и Путин не будет серьезно обращать внимание на его слова. Эти слова должны быть прощены Байдену, поскольку это в нем говорит болезнь. Что за болезнь? Достаточно очевидно — деменция», — пояснил собеседник.

По его словам, многие именно в этом сегодня и подозревают американского лидера. А своим интервью Байден это подтвердил.

Это очень точный, гениальный ответ Владимира Путина Сергей Марков политолог.

С заявлениями Маркова согласен и его коллега Андрей Кошкин. В разговоре с «360» он также выразил опасения по поводу болезни главы США.

«Ответ Путина намекает на то, что нормальный человек такое сказать не мог. <…> Молодец Путин, ответил так, что по-другому не прокомментируешь», — пояснил собеседник.

«Кто так обзывается, тот так и называется»

Затем российский лидер отметил: «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человек то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим».

После этого Владимир Путин вспомнил, как спорил в детстве во дворе. Тогда, по его словам, звучала фраза: «кто так обзывается, тот так и называется». Президент подчеркнул, что в этих словах заложен глубокий смысл.

Кошкин считает, что так глава России призвал американскую сторону к адекватному поведению и диалогу, который вел бы к поиску точек соприкосновения, а не к обострению ситуации.

«Очень удачный выход на детскую всеми любимую фразу. <…> Мы говорили ее в детстве как последний аргумент, убеждающий, что ты, в общем-то, не имеешь морального права этого делать, потому что у тебя у самого рыльце в пушку, ты сам, извините, ведешь весьма непорядочную внешнюю политику», — отметил политолог.

По мнению Маркова, Владимир Путин использовал детскую формулировку, потому что «с Байденом нужно разговаривать немного детским языком». Серьезные разговоры с нынешним американским лидером вряд ли возможны.

«Кроме того, российский глава подчеркнул, что, действительно, кто так обзывается, тот так и называется, то есть киллер — это Байден. И Байден несет ответственность за многочисленные военные преступления, которые совершаются Соединенными Штатами Америки. Подсчитали, что каждые 12 минут Америка сбрасывает бомбу куда-нибудь. <…> Байден — реальный убийца», — пояснил собеседник.

«Им придется с этим считаться»

Затем глава РФ заметил разницу между менталитетом американцев и россиян.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. <…> Им придется с этим считаться», — подчеркнул президент.

Кошкин полагает, что так российский лидер обратился к политическому истеблишменту, к тем людям, которые влияют на серьезные военно-политические решения, от которых зависит спокойствие во многих регионах планеты.

Марков же уверен, что эта фраза, скорее, адресована уже россиянам, избирателям. По его мнению, нужно было подчеркнуть, что Байден бесится, потому что не может обеспечить «послушание» Путина.

«Чем больше такие, как Байден, ругаются грязно на Путина, тем больше граждане России поддерживают Путина. Я уверен, что рейтинг Владимира Путина взлетит после этих слов Байдена», — заключил собеседник «360».