Дикие животные захватили города во время самоизоляции. Теперь их встречают в непривычных местах по всей России

Пока человечество ушло на изоляцию его пространство начали забирать животные. С каждым днем на улицах городов становилось все меньше людей, но на их место пришли пернатые и хвостатые, которые начали свободно прогуливаться. В соцсетях даже появился флешмоб, посвященный буйству природы.

Власти разных государств начали отправлять жителей по домам после появления коронавируса. Постепенно многие страны полностью перешли на режим самоизоляции. Выходить на улицу разрешили только при крайней необходимости, поэтому людей везде поубавилось.

Если раньше дикие звери боялись и крайне редко захаживали в шумные города, то теперь ситуация изменилась. В Сети стало появляться все больше фото и видео с животными в необычных для них местах.

14 мая рядом с Анапой — прямо у берега — плескались два дельфина. Обычно они не подплывали близко к побережью, но пока нет туристов, они могут позволить себе исследовать новые пространства. Людей на пляжах уже так давно не было, что дельфины даже не обратили никакого внимания на тех, кто их снимал.

Тюлени тоже сторонятся людей, но не во время пандемии. Жители Мурманской области увидели на льдине тюленя, который причудливо танцевал.

«Он искал льдину, которая его выдержит, около получаса и нашел, а потом раз 15 залез на нее и слез. Улыбнитесь, даже если вы на работе, а за окном сильный ветер и вирус», — рассказала автор ролика во «ВКонтакте».

Пожаловали дикие гости и в Ставропольский край. Там одна из местных жительниц столкнулась вечером с зайцем. Ушастый прыгал по зеленому газону и что-то высматривал.

«Кажется, в Пятигорск вернулись зайцы. Даже боюсь предполагать, кто еще вернется, если карантин продлят», — написала автор видео.

Если говорить о шумных и людных городах, то Москва заслуженно занимает первое место. В столице диких животных точно раньше не было. Но это раньше, а сейчас совсем рядом, в подмосковных Мытищах, житель одного из многоквартирных домов увидел из окна лося. Животное постояло во дворе и вальяжно пошло дальше по своим делам.

«Дорогие мои, лось! В Мытищах! <…> Как он сюда сюда перешел, по переходу?» — удивился мужчина.

Сохатый мог прийти в жилой двор из национального парка «Лосиный остров». Но для этого ему в любом случае пришлось бы преодолевать Ярославское шоссе и железную дорогу. Именно поэтому мужчина был так удивлен появлению лося.

А вот лисица решила не ходить по окраинам, а побежала прямо в столицу. Прохожий заметил ее на Пятницком шоссе, где хищница устроила охоту в клумбе. Лисица прыгала в растительность и не обращала никакого внимания на человека.

В пресс-службе столичного департамента природопользования рассказали ТАСС, что во время самоизоляции пищеблоки перестали работать, поэтому лисы стали искать еду прямо в городе. Кроме того, условия в городе стали для хищников более благоприятными, так что шанс увидеть их на улицах вырос.

Но в Москву вернулись не только дикие животные. На водоемах заметили три редких вида водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу.

Лысуха. Источник фото: pixabay

«Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“ трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы. Специалисты <…> обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах», — сообщили в ГПБУ «Мосприрода».

Специалисты отметили, что широконоску и лысуху очень редко можно увидеть в городе. Эти птицы почти не гнездятся и предпочитают жить на больших водоемах с берегами, заросшими тростником. Кроме того, они не могут жить рядом с шумными людьми.

«Природа так очистилась, что…»

Появление диких животных заметили по всей России. В какой-то момент в соцсетях стали выкладывать видео с различными зверями с надписью: «Природа так очистилась, что…» Эта фраза переросла во флешмоб. Теперь по Сети разгуливает множество видео из разных уголков страны. Живности оказалось действительно много, посмотрите сами.