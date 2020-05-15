Семья диких медведей станцевала на камеру и чуть ее не разбила

На кадрах видеозаписи видно, как медведи осматривают территорию, оставляя после себя метки — почесывания о деревья. В какой-то момент они увидели камеру и решили ее обследовать.

Животные подошли к камере, укусили ее, побили лапами, а потом ушли по своим делам.