Семья диких медведей станцевала на камеру и чуть ее не разбила
В приморском национальном парке «Земля леопарда» семья диких медведей станцевала перед фотоловушкой. Животные не только исполнили шоу, но и поработали «операторами», едва не разбив камеру. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
На кадрах видеозаписи видно, как медведи осматривают территорию, оставляя после себя метки — почесывания о деревья. В какой-то момент они увидели камеру и решили ее обследовать.
Животные подошли к камере, укусили ее, побили лапами, а потом ушли по своим делам.