Лосиха полтора километра гналась за снегоходом на Урале

Лосиху Дарену привезли в национальный парк «Зюраткуль» восемь лет назад. Сотрудники заповедника называют ее по-русски — Даша. Ей девять лет, она является самой взрослой в Доме лося «Сохатка».

Специалисты сообщили, что такой «марафон» не характерен для лосей.

«Когда уже ехали по лесу, Дарена выскочила на тропу и начала бежать за нами. Полторы минуты я успел снять на камеру телефона, а бежала за нами она еще минут пять. Такое поведение наблюдаю впервые, у нас появился неофициальный инспектор-марафонец, с которым можно и побегать, и патрулировать вместе леса», — рассказал директор национального парка «Зюраткуль».

Полуторакилометровая пробежка за снегоходом, развивающим скорость порядка 30 километров в час делает Дарену «самой спортивной» лосихой на Урале.