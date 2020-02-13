    13 февраля 2020, 14:10

    Лосиха полтора километра гналась за снегоходом на Урале

    Анастасия Кременчугская

    В челябинском национальном парке «Зюраткуль» лосиха на протяжении полутора километров гналась за снегоходом директор нацпарка Александр Брюханов. С ним также находились инспекторы. Об этом написало информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу нацпарка.

    Лосиху Дарену привезли в национальный парк «Зюраткуль» восемь лет назад. Сотрудники заповедника называют ее по-русски — Даша. Ей девять лет, она является самой взрослой в Доме лося «Сохатка».

    Специалисты сообщили, что такой «марафон» не характерен для лосей.

    «Когда уже ехали по лесу, Дарена выскочила на тропу и начала бежать за нами. Полторы минуты я успел снять на камеру телефона, а бежала за нами она еще минут пять. Такое поведение наблюдаю впервые, у нас появился неофициальный инспектор-марафонец, с которым можно и побегать, и патрулировать вместе леса», — рассказал директор национального парка «Зюраткуль».

    Полуторакилометровая пробежка за снегоходом, развивающим скорость порядка 30 километров в час делает Дарену «самой спортивной» лосихой на Урале.