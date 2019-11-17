В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

Премьера новых серий легендарного мультфильма «Ну, погоди!» состоится летом 2020 года. Помимо главных героев на экране появятся второстепенные персонажи, которых еще никто не видел. Об этом рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Продли детство на 26 серий. Ремейк «Ну, погоди» от «Союзмультфильма» увидит свет в 2020 году Подробнее

«Они (новые персонажи — прим. ред.) будут второстепенными», — пояснила она в беседе с RT, отметив, что в центре сюжета в любом случае останутся главные герои Волк и Заяц.

При этом чьими голосами заговорят классические персонажи отечественной мультипликации пока неизвестно.

Озвучивавший Волка народный артист СССР Анатолий Папанов скончался в 1987 году, а заслуженная артистка России Клара Румянова, чьим голосом говорил Заяц, ушла из жизни в 2004 году.

Создатели новых серий культового сериала пообещали, что внимательно подойдут к сохранению аутентичности анимационного советского проекта. Всего по плану «Союзмультфильма» снимут 26 серий.

«Ну, погоди!» в 2019 году исполнилось 50 лет. Премьера сериала состоялась в 1969 году в рамках мультипликационного журнала «Веселая карусель».