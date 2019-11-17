В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Продли детство на 26 серий. Ремейк «Ну, погоди» от «Союзмультфильма» увидит свет в 2020 годуПодробнее
«Они (новые персонажи — прим. ред.) будут второстепенными», — пояснила она в беседе с RT, отметив, что в центре сюжета в любом случае останутся главные герои Волк и Заяц.
При этом чьими голосами заговорят классические персонажи отечественной мультипликации пока неизвестно.
Озвучивавший Волка народный артист СССР Анатолий Папанов скончался в 1987 году, а заслуженная артистка России Клара Румянова, чьим голосом говорил Заяц, ушла из жизни в 2004 году.
Создатели новых серий культового сериала пообещали, что внимательно подойдут к сохранению аутентичности анимационного советского проекта. Всего по плану «Союзмультфильма» снимут 26 серий.
«Ну, погоди!» в 2019 году исполнилось 50 лет. Премьера сериала состоялась в 1969 году в рамках мультипликационного журнала «Веселая карусель».