«Девочка из шкафа» скоро покинет реанимацию. Но голодное начало жизни может подорвать ее здоровье

Шестимесячная девочка из Карпинска, которую мать с рождения бросила умирать без пищи в шкафу, выжила благодаря заботе старшего брата. Подросток тайно кормил ее детской смесью и поил водой. Но жесточайшее недоедание вряд ли пройдет даром, считают медики. Голодание может обернуться проблемами со всеми органами и системами организма.

Состояние полугодовалой девочки из Карпинска, которую мать с рождения держала без пищи, стабильное. Скоро ее переведут из реанимации. При поступлении в больницу она весила всего три килограмма. Врачи диагностировали у нее тяжелую дистрофию третьей степени. Однако, по словам медиков, патологических заболеваний и нарушения моторной функции у нее нет. Хотя неясно, в каком состоянии находятся внутренние органы. Недавно, сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков, она даже начала играть с игрушками.

Ребенка случайно обнаружили соседки. Ее передали медикам, а горе-родительницу отправили в психиатрическую больницу на обследование. Против нее также возбудили дело об истязании ребенка. У женщины уже было двое детей: трехлетняя дочь и 13-летний сын.

Младшую девочку она родила дома в ванной, а затем положила в сумку и убрала в шкаф в надежде, что ребенок умрет. Именно благодаря заботе старшего брата девочка выжила. Подросток прочитал в интернете, как кормить новорожденных. И тайком от матери подкармливал сестру из шприца детской молочной смесью и поил водой.

Поражение всего организма

Степень повреждения организма и проявление отсроченных последствий зависят от того, в каком возрасте была голодовка. Опаснее всего голодание именно у новорожденных сроком более недели, пояснил «360» врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. В начале жизни организм ребенка активно растет, развивается и получает с пищей «основные базисные кирпичики».

«Отсутствие этих элементов — белков, микроэлементов, кальция <…> — влияет абсолютно на все органы ребенка. У него в будущем может нарушаться половая функция. Нарушается работа эндокринных желез. Резко возрастает риск развития и сахарного диабета, и гипертонических болезней», — добавил Тимаков.

Из-за голодания у детей нарушается формирование нервной системы. Человек становится более подвержен психозам, фобиям, неустойчивости нервной системы и так далее. Зачастую от недостатка пищи страдает интеллект.

«При развитии нервной системы не хватает тех самых незаменимых аминокислот, которые нужны для ее построения. Эти дети отстают в физическом развитии, психоречевом развитии. Идет задержка моторных навыков очень резко. Меняется структура костного скелета, потому что нет этапов развития ребенка: ползания, сидения, стояния», — пояснил педиатр.

Кроме этого, нарушаются функции костно-мышечного аппарата, формируется сколиоз, плоскостопие. Они ведут за собой постоянные головные боли. У голодавших детей ослаблен иммунитет, они более подвержены пневмониям, бронхитам, астме, воспалению почек — их работа нарушается из-за недостатка жидкости.

От ДЦП до проблем с кишечником

Существует программа Всемирной организации здравоохранения, в которой отмечается, что если в первую с момента зачатия тысячу дней жизни ребенок недополучает питание, восстановить это очень и очень сложно, сообщила врач-педиатр Татьяна Буцкая. После рождения системы и органы ребенка продолжают развиваться, для полноценного формирования им нужно много питательных веществ.

«Сейчас этого ребенка будут „собирать“ и в целом, и каждую систему в отдельности. Здесь может быть что угодно — и ДЦП, и аутизм, проблемы со зрением, кишечником. Если система не развивалась, чтобы ее развить, нужно будет приложить очень серьезные усилия. И явно она не дотянет до того, что могло бы быть», — отметила Буцкая.

Из-за слабой работы кишечника в нем могут возникнуть спайки, ферментная и лактазная недостаточности. И даже после восстановления его функции непонятно, как дальше он будет воспринимать пищу. Может развиться невосприятие многих продуктов. Возможно, какие-то участки кишечника уже не смогут нормально всасывать питательные вещества.

Шансы на здоровье

При дефиците питания проблемы со здоровьем могут быть совершенно разные, рассказал «360» иммунолог, педиатр, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный. На фоне истощения могут развиться атрофия, инфекции. В медицине такое состояние называют белково-энергетической недостаточностью.

«Вслед за белково-энергетической недостаточностью больше риск инфекций, в том числе летальных, снижение гемоглобина, нарушение минерализации костей, истощение внутренних органов, таких как печень, селезенка, их неправильное функционирование. Длительная голодовка сказывается и на формировании центральной нервной системы», — сообщил Бессмертный.

Но предсказать, как и что сложится, пока нельзя, считает врач. История знает и обратные примеры, когда люди голодали первые полгода и даже год жизни, но потом вырастали совершенно здоровыми. Такое, например, бывало во время Великой Отечественной войны. Медицина с тех пор шагнула далеко вперед. Если ребенок выжил, то есть шансы, что врачи смогут его выходить и минимизировать влияние голодания на организм.