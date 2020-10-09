Многодетная мать из Карпинска полгода дожидалась смерти младенца в шкафу. Ее психику подкосили алкоголь и муж

Полугодовалая девочка из уральского Карпинска провела всю свою жизнь в шкафу. 37-летняя многодетная мать заперла ребенка в ящике, а врачам и друзьям сказала, что она умерла при родах. При этом знакомые и соседи считали женщину примерной матерью и знали только с хорошей стороны. Видимо, проблемы начались, когда она рассталась с мужем.

Ребенок в шкафу

Полгода назад 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области Юлия родила дочь. Ребенок стал третьим в семье — у Юлии 13-летний сын и трехлетняя девочка. По информации сайта 66.ru, женщина положила появившуюся на свет дочь в сумку и убрала в шкаф в дальней комнате, которая «стоит без ремонта, никто туда не ходит».

О существовании девочки никто не подозревал. Сайт kp.ru узнал, что, когда Юлия забеременела, она не ходила в женскую консультацию, а рожала дома.

Сын Юлии знал о том, кто живет в шкафу. Он приносил еду ребенку, но никому ничего не говорил, потому что мать угрожала ему. Иногда, когда мальчик говорил: «У нас дома ляля Катя», все думали, что он имеет в виду куклу. Трехлетняя дочь Юлии в детском саду тоже рассказывала, что у нее есть сестренка, которая живет в шкафу. Но ребенку никто не верил, считая, что все это детские выдумки.

Да и сама мать поддерживала эту теорию. Иногда, когда в дом к женщине приходили друзья, они слышали странные звуки из кладовки. На это Юлия говорила, что «кукла, наверное, сама по себе опять плачет».

Обнаружить младенца в шкафу удалось случайно. Во время одной из пьянок подруга Юлии зашла в комнату, откуда раздавались звуки. Женщина открыла шкаф и увидела ребенка. Она тут же вызвала полицию.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сказала, что младенец чудом выжил, находясь в шкафу полгода. Сейчас ребенка перевели из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье об истязаниях несовершеннолетнего, на двоих старших детей оформлена опека на бабушку. Младенца могут перевести в Москву, но сначала он должен пройти комплексное медицинское обследование.

Кузнецова отметила, что обратится в прокуратуру, чтобы проверить деятельность или бездействие органов профилактики в этой истории.

Врачи обследовали девочку. По предварительным данным, у ребенка гипотрофия третьей степени (тяжелое истощение) и подозрения на другие серьезные заболевания. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Жизнь многодетной матери

Знакомые Юлии рассказали, что она ушла от мужа, потому что он не давал ей жить — угрожал и запугивал. Расставание пары произошло не так давно, в начале 2020 года. Друзья женщины предполагают, что желание смерти ребенку было связано с местью супругу.

«Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет», — сказал один из знакомых матери. Более того, она якобы родила дочь втайне от мужа.

Знакомая по имени Елена сказала «360», что знала Юлию как хорошую мать. Они вместе водили детей в детский сад. По словам Елены, девочка и мальчик сейчас находятся у бабушки, а она сама якобы в психбольнице.

Одноклассница Юлии Леся поделилась с «360», что Юлия очень хороший человек, а ее дети всегда были ухоженными и чистыми. С жилищными условиями тоже все было в порядке.

Светлана была хорошей знакомой мамы Юлии. Она отметила, что никто не знал про ее беременность. Она часто выпивала, но никто не мог подумать, что она может так поступить с младенцем. По словам Светланы, бывший муж Юлии бил ее за то, что она «гуляла».

Если бы мама [Юлии] узнала, она бы не допустила. Она хорошая бабушка, она постоянно с детьми сидела Светлана.

При этом сосед Юлии знает ее семью и родителей уже давно. Особых проблем, по его словам, у родственников не было. Он уверен, что женщина не пила, но подтвердил, что бывший муж ее терроризировал.

Глава Карпинска Андрей Клопов заявил, что сейчас Юлия «изолирована». Администрация города готова оказывать помощь семье, когда станет ясно, как именно власти могут посодействовать.

Причины есть

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в разговоре с «360» не исключила, что такое отношение к младенцу связано именно с расставанием. По словам специалиста, даже пьющий человек не может так поступить с ребенком. Скорее всего, дело в стереотипном мышлении женщины. Когда у нее был муж, была и установка о заботе. Но когда он ушел, она прошла.

Все это показывает, что человек мыслит стереотипами, это нездоровая психика. Когда у нее есть муж, она должна заботиться о детях, должна быть хорошей женой. Когда у нее нет мужа, то она не должна заботиться о детях. То есть она меняет программу Наталья Наумова.

По словам Наумовой, такое поведение вызвано каким-то психическим заболеванием, которое может установить только врач. Повышенная жестокость указывает как раз на нездоровую психику. Причем о двух других детях она заботилась по инерции — это отголоски проблем с психикой.

Наумова уверена, что при такой психике появляются шаблоны: если муж бросил, ему нужно отмстить. Она находится в плену этих мыслей.

В любом случае сейчас следователи разбираются в ситуации.