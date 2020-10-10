Врачи рассказали о состоянии истощенной шестимесячной девочки из шкафа в Карпинске

Пресс-служба уральского Минздрава сообщила о состоянии шестимесячной девочки, которую мать держала в шкафу. Сейчас ребенку ничего не угрожает, показатели стабильные.

«Состояние ребенка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — передает ТАСС слова министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

В пятницу девочку на вертолете доставили в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга. На момент госпитализации у ребенка наблюдалась дистрофия третьей степени.

Соседки женщины совершенно случайно обнаружили младенца в шкафу. На место экстренно выехали сотрудники полиции и скорая помощь. Выяснилось, что у женщины есть еще два ребенка. Что заставило многодетную мать так поступить с грудничком — неизвестно. Но накануне ее доставили в психиатрическую больницу для обследования. Также возбуждено уголовное дело об истязаниях.

Знакомые и соседи подозреваемой рассказали, что знают женщину с хорошей стороны. Но есть версия, что на ее психику мог негативно повлиять бывший муж.