Знакомые рассказали о мальчике из Карпинска, спасшем запертую в шкафу сестру от голода

Маленькая девочка из Карпинска, которая полгода провела запертой в шкафу, выжила благодаря своему старшему брату. Подросток давал ребенку смесь, воду и менял подгузники.

Знакомые семьи рассказали в беседе с сайтом mk.ru, что мальчик сам вычитал в интернете, как кормить грудничков.

«Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. <…> А потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченном в молоке», — рассказали жители Карпинска. Брат, по их словам, менял малышке подгузники и давал воду.

Взрослые отзываются о мальчике только положительно, описывая его как доброго и послушного подростка.

«Очень добрый, славный. С первого по четвертый класс учился только на отлично и сейчас хорошо успевает по всем предметам. Он очень послушный ребенок», — рассказали горожане.

Поступок школьника они назвали признаком силы характера: мол, он «проявил сердобольность», не испугался возможной реакции матери.

Истощенного полугодовалого младенца в шкафу квартиры обнаружили пришедшие в гости к хозяйке подруги. Девочка весила чуть более трех килограммов. После случившегося возбудили уголовное дело. У запершей ребенка женщины, кроме малышки, двое детей — 13-летний сын и трехлетняя дочь. Старшие дети, предположительно, находятся у родственников. Их младшая сестра — в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. Она начала есть и играть.