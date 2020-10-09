Врачи рассказали о состоянии девочки, которую держали в шкафу

Пятимесячную девочку из Свердловской области, которую мать морила голодом и держала в шкафу, доставили больницу Екатеринбурга, сообщает корреспондент «360». Ребенок находится в реанимации.

Девочку в тяжелом состоянии доставили из Карпинска на вертолете в специальном инкубаторе, полет она перенесла хорошо, рассказал журналистам врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков.

К моменту поступления в Областную детскую клиническую больницу № 1 ребенок весил всего 3,1 килограмма, добавила врач-реаниматолог этой больницы Алина Панишева.

У девочки, уточнила она, выявили кахексию (крайнее истощение) третьей степени «на фоне длительного голодания».

В данный момент ребенку планируется [провести] полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и возможного выявления сопутствующих патологий Алина Панишева врач-реаниматолог областной детской больницы № 1 в Екатеринбурге

По словам медика, девочку будут кормить в том числе через вену. Малышка находится в сознании и реагирует на окружающих.

«Надо оценить ребенка лабораторно, чтобы понимать, какой ущерб нанесен организму», — добавила Панишева.

В шкафу девочку обнаружили подруги матери, которые зашли к ней в гости. Они забрали ребенка и сообщили о случившемся в полицию. Женщина также воспитывает 13-летнего сына и трехлетнюю дочь. Подросток подкармливал новорожденную сестру молоком и детской смесью. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Детей временно отправили в детский дом.