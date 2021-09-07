Девочек из Кисилевска убил педофил, а погубила система. Кто не доследил?

В Сети появилась информация о том, что одна из убитых в Киселевске девочек была из многодетной неблагополучной семьи. Органы опеки ей не интересовались, как и комитет по делам несовершеннолетних. Структуры зачастую работают формально, а защитить детей могут далеко не всегда. Это системная проблема, начать заниматься которой надо было давно.

Разные семьи

Убитые педофилом в Киселевске школьницы учились в одном классе местной школы, а в день своего исчезновения, 6 сентября, сначала пошли с неким «дядей Витей» в магазин за сладостями и газировкой, а затем сели в такси. Водителю мужчина представился их дедушкой, подозрений не вызвал.

Оказалось, что ранее судимый за педофилию 40-летний Виктор П. общался с детьми уже некоторое время. Перед тем, как девочки ушли с ним в магазин, они были вместе на детской площадке. Сын одной из соседок гулял вместе с ними, был в том же магазине и тоже получил «подарок» от «дяди Вити». Вот только ехать с ним отказался — и выжил.

Одна из девочек жила с мамой, младшими братьями и сестрами. Соседи в разговоре с «360» назвали семью неблагополучной — по словам собеседников, дети от разных отцов, за старшей никто не следил. Девочка якобы была «баламутная» — выросла и больше не хотела слушать маму или кого бы то ни было еще.

В разговоре с Telegram-каналом Mash соседка семьи Юлия заявила, что мать ребенка давно пора лишить родительских прав — одни называют ее наркоманкой, другие говорят о злоупотреблении алкоголем.

Вторая убитая девочка была из благополучной семьи, но родители были в разводе. Недавно ее мама заметила, что дочь приходит из школы с деньгами — якобы она их нашла на дороге. Девочки дружили, обе, несмотря на разные семьи, почему-то согласились пойти с незнакомым мужчиной и даже сесть с ним в машину.

Незаметные дети

Машина государства не заметила проблемы многодетной семьи одной из убитых школьниц. Девочка могла допоздна гулять одна, не ночевать дома, но никто — ни соседи, ни школа, ни родители других детей — как будто не знали о положении семьи и в надлежащие органы не сообщали. Такие ситуации нередки.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская объяснила «360», что опека и комиссии по делам несовершеннолетних в России работают «по вызову», то есть обращают внимание на семью только тогда, когда поступит сигнал — чье-либо обращение.

Но даже если бы на семью вовремя пожаловались, совершенно не факт, что ребенка смогли бы уберечь от случившегося. Работа органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних, по мнению Альшанской, во многих случаях просто не может изменить положение в семьях из группы риска, потому что «контролем и разговорами о том, что родители себя неправильно ведут, проблема не решается».

«В регионах хорошей профессиональной работы, где с семьей работают какие-то социальные службы, очень часто нет. То есть поставили семью на учет, будут приходить и иногда контролировать. Но ситуация обычно от контроля не меняется», — уверена она.

Если у вас нет полноценной работы с ними, все, что вы можете, это время от времени за ними следить и в какой-то момент не уследить. Потому что все равно вы не можете находиться с ними в квартире 24 часа в сутки. И если не будет полноценной реабилитации, все эти контроли не работают Елена Альшанская.

Проблема в системе

Главная проблема современной системы работы с такими семьями, по словам Елены Альшанской, заключается в отсутствии профессионального социального сопровождения. Например, родителям с зависимостями нужна более эффективная помощь, чем кодирование, от которого уже отказались почти во всем мире из-за его неэффективности, и двух- или трехнедельная «чистка» в наркодиспансерах.

«Зависимость не лечится одноразовым нахождением в медицинском учреждении. Это довольно серьезная работа прежде всего по психосоциальной реабилитации. Чтобы действительно менялась ситуация с детским и семейным неблагополучием, контроля недостаточно», — добавила Альшанская.

Одним из наиболее важных пунктов такой психосоциальной реабилитации, по словам собеседницы, является повышение уровня материального благополучия целых регионов, где распространен, например, «территориальный алкоголизм». Это зависимости, которые развиваются из-за умирания территории, отсутствия работы и перспектив.

России нужна системная работа по улучшению благосостояния, развитию инфраструктуры и возможностей для достойной жизни людей, а также более чуткое и последовательное отношение к «неблагополучным», систематической помощи им со стороны государства. Иначе ничего не изменится, а дети продолжат пропадать.