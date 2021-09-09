Две 13-летние школьницы, пропавшие в Лесосибирске, могли уехать в соседний поселок из-за конфликта с матерью одной из них. Такую версию выдвинули в региональной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесниково к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено», — процитировало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Сотрудники также отметили, что в четверг девочки были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительной причиной ухода считается конфликт с матерью одной из девочек.

Известно, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. Родители также не заявляли в полицию о пропаже девочек. Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.

В МВД по региону сообщили, что на поиски девочек поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.