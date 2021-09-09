Девочек из Лесосибирска нашли живыми

Две 13-летние школьницы из Лесосибирска найдены живыми. Их искали с 7 сентября. Об этом «360» сообщили в полиции.

«Девочки найдены живыми», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова.

Школьницы ушли из дома 7 сентября. Они на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесниково к своей подруге. Больше о них никто ничего не слышал. Однако 8 сентября их видели в магазине этого поселка. Местные пытались с ними поговорить, сказали, чтобы родителям позвонили. Однако девочки отказались и заявили, что домой не пойдут.

Предварительной причиной ухода считается конфликт с матерью одной из девочек. Известно, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. Семьи также не заявляли в полицию о пропаже девочек. В школе, где учатся девочки, сообщили, что родители не выходят на связь.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.

На поиски девочек был поднят весь личный состав МВД по Красноярскому краю.