Полицейские спасли от изнасилования пропавшую в Ленобласти девочку

В Ленинградской области полицейским удалось предотвратить преступление в отношении пропавшей 10-летней школьницы. Они нашли ее в квартире мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

О пропаже несовершеннолетней заявил ее отец, после школы дочка не вернулась домой. Сотрудникам полиции удалось оперативно обнаружить местонахождение пропавшей девочки благодаря изучению ее аккаунтов в социальных сетях. Они выяснили, что школьница переписывалась с 33-летним мужчиной, жителем Гатчинского района.

«Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал. По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба МВД по региону

По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но не успел причинить ей вред. Его доставили в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ребенка передали родителям. Пока больше никаких подробностей не приводится.