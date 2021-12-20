Снимавшегося с тушами гусей депутата нашли мертвым. Его гибель не так однозначна

Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко нашли мертвым в его же кабинете. Он прославился из-за скандала с незаконным отстрелом гусей: депутат якобы позировал с оружием на фоне десятков тушек убитых птиц.

Тело депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко с огнестрельным ранением обнаружили в его же офисе вечером 19 декабря. По данным Telegram-канала Baza, рядом лежало ружье, принадлежавшее депутату.

Следственный комитет начал проверку, силовики опрашивают коллег и родственников Крамаренко. Среди версий гибели депутата рассматривают убийство и самоубийство.

По информации Telegram-канала Shot, основной является версия с суицидом: запись с камер видеонаблюдения показала, что никто, кроме самого Крамаренко, в его офис не заходил. Однако предсмертной записки на месте не нашли.

Мэрия Магадана выразила соболезнования семье и близким погибшего депутата.

«Энергичный и работоспособный, он всегда контролировал любую ситуацию, умел оперативно мыслить. Как депутат и как бизнесмен достиг многочисленных успехов в работе, заслужил искреннюю поддержку и доверие избирателей и коллег», — говорится в заявлении.

Председатель городской думы Сергей Смирнов также принес свои соболезнования в официальном аккаунте в Instаgrаm и назвал Крамаренко добрым, неравнодушным, человеком слова и дела, надежным товарищем.

«Он был компетентным политиком, успешным бизнесменом, человеком с твердыми принципами и собственной точкой зрения по многим направлениям деятельности. Его мнением дорожили, он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и тех, кто с ним сотрудничал», — написал он.

Гусиная охота

Депутат Александр Крамаренко стал известен летом из-за фотографии с ружьем на фоне слов «Чукотка 2021», выложенных тушками убитых гусей. В Сети заметили снимки на фоне трупов птиц, выложенных в форме треугольника, а также с трофеями в кузове грузовика. В главном герое фотографий узнали парламентария.

На фото с фразой «Чукотка 2021» насчитали 178 птиц. Предположительный ущерб такого отстрела оценили в 700 тысяч рублей.

В беседе с «Новой газетой» Крамаренко отрицал, что на фотографиях запечатлен именно он. Депутат подчеркнул, что «там охотилась целая куча людей», а скандальный снимок назвал фотошопом.

По данным издания, в Сети также было видео, где лайка подает депутату тушку убитого гуся, датированное 10 мая 2021 года. При этом сезон охоты на водоплавающих птиц открылся только 15 мая.

Во время разговора с журналистами издания «Весьма» депутат согласился с тем, что на снимках он, но подчеркнул, что охотился «в рамках закона, согласно разрешению на добычу животных и в строго установленные для охоты сроки». Крамаренко заявил, что убил ровно столько птиц, сколько позволяло разрешение. А остальные тушки на фото — чучела, которые он специально привез с собой.

«Опубликованное фото доработано с применением фоторедактора — хотел себе фото удачливого охотника. А с собой брал более 120 чучел гусей, их можно увидеть на фото», — приводит издание его слова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, однако имени подозреваемого не называл. Тем не менее «Единая Россия» временно приостановила членство Крамаренко в партии.

Парламентарий мог получить до пяти лет заключения, а также штраф в 700 тысяч в качестве компенсации нанесенного ущерба. До решения суда Крамаренко не дожил.

По информации «Новой газеты», в собственности Александра Крамаренко находятся четыре квартиры, земельный участок, а также 15 нежилых помещений, пять фирм в сфере оказания транспортных услуг и два автомобиля — Lexus и Land Cruiser.